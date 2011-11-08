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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

آماده باش ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان ساوجبلاغ

آماده باش ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان ساوجبلاغ

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد حواث غیر مترقبه فرمانداری ساوجبلاغ گفت: ستادحوادث غیر مترقبه شهرستان ساوجبلاغ به منظور مقابله با حوادث و بلایای طبیعی احتمالی در آماده باش کامل هستند.

محمود فلاح ن‍‍ژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به شرایط جوی و بارندگی های اخیر و جاری شدن سیلاب در رودخانه های فصلی ودایمی  شهرستان این ستاد و دستگاه های عضو آن با اتخاذ آمادگی و تمهیدات لازم به حالت آماده باش درآمده که در مواقع بحرانی اقدامات لازم را اجرا کنند.
 
وی عنوان کرد: از بامداد امروز نیز بارش شدید برف در شهرستان ساوجبلاغ و روستاهای این شهرستان گزارش شده است.

این مسئول بیان کرد: تمامی نقاط آب‌گیر و مشکل‌ساز تحت کنترل دستگاه های مربوطه در کارگروه‌های ستاد حوادث غیرمترقبه قرار گرفته است.
کد مطلب 1455153

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