آماده باش ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان ساوجبلاغ

محمود فلاح ن‍‍ژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به شرایط جوی و بارندگی های اخیر و جاری شدن سیلاب در رودخانه های فصلی ودایمی شهرستان این ستاد و دستگاه های عضو آن با اتخاذ آمادگی و تمهیدات لازم به حالت آماده باش درآمده که در مواقع بحرانی اقدامات لازم را اجرا کنند.

وی عنوان کرد: از بامداد امروز نیز بارش شدید برف در شهرستان ساوجبلاغ و روستاهای این شهرستان گزارش شده است.



این مسئول بیان کرد: تمامی نقاط آب‌گیر و مشکل‌ساز تحت کنترل دستگاه های مربوطه در کارگروه‌های ستاد حوادث غیرمترقبه قرار گرفته است.