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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

کتاب‌های مشروطی مجوز نشر می‌گیرند

کتاب‌های مشروطی مجوز نشر می‌گیرند

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ابلاغیه اخذ تعهد از ناشرانی که کتابهای آنها مشروط شده و اصلاحیه دارد به منظور صدور بلافاصله‌ای مجوز نشر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن درّی با اعلام این خبر اضافه کرد: این اقدام به منظور اعتمادسازی بیشتر و اطمینان‌بخشی به ناشران و همچنین روان‌سازی و سرعت بخشیدن به صدور مجوز کتاب صورت گرفت که به زعم خیلی از دست اندرکاران حوزه نشر و رسانه به مثابه یک رویا بود.

معاون امور فرهنگی بیان کرد: با پذیرش مسئولیت از سوی ناشر طبق قانون اهداف و ضوابط نظارت بر امور چاپ و نشر کتاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیش از 40 درصد توان اداره کتاب که صرف تعیین و تکلیف و بازبینی و تطبیق کتابهای مشروطی می‌شد، آزاد می‌شود.

وی ادامه داد: با ایجاد دبیرخانه دائمی هیئت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان و بزرگسال در معاونت و همچنین استفاده از ظرفیت سیستم جامع صدور مجوز، امیدواریم بسیاری از مشکلات پیش‌روی ناشران درباره صدور مجوز کتاب را برطرف کنیم.

کد مطلب 1455154

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