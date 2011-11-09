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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۶

رضایی به مهر خبر داد:

پرمتقاضی‌ترین رشته‌های دانشگاه فنی‌حرفه‌ای/ تأسیس رشته براساس آمایش

پرمتقاضی‌ترین رشته‌های دانشگاه فنی‌حرفه‌ای/ تأسیس رشته براساس آمایش

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای، پرمتقاضی ترین رشته ها در دانشگاه فنی و حرفه ای را رشته های مکانیک، الکترونیک و تاسیسات دانست.

سهراب رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی جزئیات تدوین نقشه راهبردی دانشگاه فنی و حرفه ای، گفت: نقشه راه دانشگاه فنی و حرفه ای در 12 حوزه آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، حقوقی و غیره به زودی تدوین می شود که در آن به افزایش رشته های تحصیلی و تربیت نیروی تکنسین فنی تاکید شده است.

وی اضافه کرد: در نقشه راه دانشگاه فنی و حرفه ای، رشته ها بر اساس آمایش استان و اعلام نیازهای استانی راه اندازی می شود، از این رو افزایش صد در صدی و تراکمی که میان رشته های فنی در سطح کشور وجود دارد به مرور برطرف می شود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای، با اشاره به نوپا بودن این دانشگاه، تاکید کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای یک دانشگاه نوپا است که باید طراحی استراتژیک کوتاه مدت و بلند مدت برای این دانشگاه در نظر گرفته شود.

کد مطلب 1455155

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