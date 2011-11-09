سهراب رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی جزئیات تدوین نقشه راهبردی دانشگاه فنی و حرفه ای، گفت: نقشه راه دانشگاه فنی و حرفه ای در 12 حوزه آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، حقوقی و غیره به زودی تدوین می شود که در آن به افزایش رشته های تحصیلی و تربیت نیروی تکنسین فنی تاکید شده است.

وی اضافه کرد: در نقشه راه دانشگاه فنی و حرفه ای، رشته ها بر اساس آمایش استان و اعلام نیازهای استانی راه اندازی می شود، از این رو افزایش صد در صدی و تراکمی که میان رشته های فنی در سطح کشور وجود دارد به مرور برطرف می شود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای، با اشاره به نوپا بودن این دانشگاه، تاکید کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای یک دانشگاه نوپا است که باید طراحی استراتژیک کوتاه مدت و بلند مدت برای این دانشگاه در نظر گرفته شود.