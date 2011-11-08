هیچ مشکلی برای میزبانی کلاس بین المللی مربیگری کشتی نداشتیم

سید اکبر میری روشن، رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: قرار بود ایران برای نخستین بار طی روزهای 26 تا 29 آبان‌ماه میزبان کلاس بین المللی تهران باشد.

وی ادامه داد: صبح روز دوشنبه نامه‌ای دریافت کردیم و بلافاصله با "رافائل مارتینتی"، رئیس فیلا تماس گرفتیم تا موضوع را پیگیری کنیم و قرار شد ما مسائل موردنظر وی را پیگیری کنیم و این موضوع اعلام نشود اما متاسفانه عصر همین روز این موضوع از طریق سایت فیلا اعلام شد.

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون کشتی تاکید کرد: برخلاف مسائل عنوان شده هیچ مشکلی برای صدور ویزا برای مربیان نداشتیم و قطعا لغو این کلاس بین المللی همانطور که در متن خبر فیلا عنوان شده است مسئله دیگری را دنبال می کند.

میری روشن در پایان خاطر نشان کرد: فدراسیون کشتی ایران بطور قطع این موضوع را پیگیری می کند، زیرا مسئولان تمامی شرایط را برای میزبانی این دوره فراهم کرده بودند و ما هیچ مشکلی نداشتیم.

سایت فیلا عصر دیروز در خبری اعلام کرد به دلیل مشکل صدور ویزا و برخی مسائل سیاسی در ایران کلاس مربیگری کشتی آزاد در ایران لغو شد.