به گزارش خبرنگار مهر، طرح اصلاحیه مصوبه برنامه پنج ساله شرکت فاضلات تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی و به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

ریاضتی مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران درخصوص برنامه های سال 90 این شرکت اظهار کرد: از مجموع تعهدات شرکت فاضلاب در بحث احداث شبکه تا کنون 183 کیلومتر از 430 کیلومتر تعهد عملیاتی شده است. همچنین از 60 هزار انشعاب شبکه 38 هزار انشعاب نصب شده است.

وی ادامه داد: از هفت کیلومتر تونل شبکه فاضلاب تا کنون 3/5 کیلومتر عملیاتی شده است اما متاسفانه در زمینه تصفیه خانه از برنامه عقب هستیم.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران با بیان اینکه از 102 میلیارد تومان اعتبار این شرکت در سال جاری تاکنون 30 میلیارد تومان دریافت شده است، تصریح کرد: اختلافاتی در مورد بازپرداخت فاینانس های خارجی از سوی دولت وجود دارد که امیدواریم مرتفع شود.

ریاضتی با بیان اینکه 85 تا 90 درصد از برنامه در سال جاری محقق می شود، گفت: با وجود منابع مالی که به تازگی برای شبکه فاضلاب اختصاص داده اند و تبصره 3 قطعا منابع توسعه فاضلاب شهر تهران خوب است.

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران نیز با گله از عدم همکاری برخی از مناطق با شرکت فاضلاب اظهار کرد: برخی از مناطق همکاری خوبی نمی کنند و پادشاهی می کنند این عدم همکاری موجب شده است تا ترمزهایی در روند کار شبکه فاضلاب وارد شود.

وی با اشاره به برخی از زحمات شهرداری ها در خصوص توسعه شبکه فاضلاب شهر تهران خواست تا فردی را به عنوان مسئول از مناطق برای تسریع در روند کار شبکه فاضلاب انتخاب شود و تاکید کرد: پادشاهی برخی از این مناطق به صورت زورگویانه انجام می گیرد.

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه انتظار داریم تمام شهروندان در مناطق همکاری صمیمانه ای با مدیریت شهری داشته باشند، تصریح کرد: شبکه فاضلاب از مسایل زیربنایی برای افزایش سلامت و بهداشت شهروندان تهرانی است چرا که بحث بالا رفتن نیترات موجود در آب از این محل ایجاد می شود.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم چاه های جذبی را به صورت کامل جمع آوری کنیم و تصفیه مناسب صورت گیرد قطعا وضعیت بهداشت تهران ارتقا می یابد اگرچه مردم انتظار دارند هر چه زودتر طرح های آب و فاضلاب اجرایی شود.

احمد مسجدجامعی عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر نیز با بیان اینکه اختلاف نگاه میان اقدامات صورت گرفته و نگرفته در بخش فاضلاب بسیار است، تصریح کرد: شورایاران در خصوص توسعه شبکه فاضلاب مناطق توجیه نیستند و می گویند این پیشرفت را حس نمی کنیم.

وی ادامه داد: شبکه فاضلاب از جمله کارهای کف خیابانی است که بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست و شورایاران حدفاصل شهرداری و دستگاه های اجرایی هستند. از این رو پیشنهاد می دهم به منظور هماهنگی بیشتر نماینده شورایاری ها با نماینده شرکت فاضلاب جلسات متعددی برگزار کنند.

مهدی چمران از مسجدجامعی درخواست کرد تا پیشنهاد خود را به صورت نامه ای به شهرداری و سازمان فاضلاب تنظیم کند و پیشنهادات حسن بیادی را نیز در نامه خود ضمیمه کند تا از ظرفیت شورایاران در این برنامه استفاده کنیم.