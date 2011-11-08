رای محکومیت 9 شرکت آلوده کننده کارون صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی افتخاری در جلسه ستاد جرائم خاص که با حضور مسئولان قضایی و اداره کل محیط زیست خوزستان برگزار شد، با اعلام صدور رای محکومیت 9 نفر از مدیران شرکتهای آلوده کننده رودخانه کارون اظهار کرد: به چند تن از مدیران و مسئولان سایر سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی هم تذکر داده شده و در صورت عدم رفع مشکلات موجود، با آنها هم قاطعانه برخورد می شود.

افتخاری افزود: تنها مسئله محیط زیست خوزستان مسئله آلودگی رودخانه کارون نیست و متاسفانه اصلی ترین میادین شهر اهواز آلوده اند.



معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: باید سهم هر کدام از سازمانها در ایجاد آلودگیهای زیست محیطی مشخص شود.



وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از شرکتهای خصوصی در استان با وجود استقرار در بهترین نقطه شهر و درآمدهای بالا حاضر به پرداخت هزینه برای رفع آلودگی های کارون نیستند.

قائم مقام دادگستری استان خوزستان نیز در این نشست عنوان کرد: حضور نمایندگان سازمانهای حوزه محیط زیست در جلسات تصمیم گیری، موجب اجرای بهتر مصوبات و همکاری بیشتر آنها در حفظ محیط زیست می شود.

مجید یوسفی افزود: دومین مسئله در این زمینه سیاستگذاری در مقررات است که باید در جلسات آینده باید روشن شود و طبق برنامه ریزی مشخص هر سازمان ملزم به اجرای وظایف خود شود.



یوسفی تصریح کرد: پیگیری مطالبات با اهرم قانون اقدام صحیحی است ولی بهتر است با ارائه اخطار به متخلفان، از وقوع جرم و تشکیل پرونده جلوگیری شود نه اینکه پرونده ای تشکیل و رای آن صادر شود و پس از آن شاکی از شکایت خود صرفه نظر کند.



قائم مقام دادگستری استان خوزستان یادآور شد: در مسائل زیست محیطی چنانچه اداره محیط زیست شاکی نباشد و تنها اعلام کننده جرم باشد، نمی تواند برای متشاکی تقاضای تخفیف و یا از جرم وی گذشت کند.



عبدالعباس زبیدی نیا رئیس دادگاه های عمومی وانقلاب اهواز در این نشست تصریح کرد: دستگاه قضایی به جرائم زیست محیطی نگاه تنبیهی ندارد و نگاه او به این موضوع یک نگاه ترمیمی است.



وی گفت: مدیری که بتواند مشکل آلودگی مجموعه خود را رفع کند، در صورت صرفنظر شاکی، دادگاه در حکم وی تخفیف قائل می‌شود، البته در صورت تکرار جرم سازمان شاکی می تواند دوباره علیه وی شکایت کند.



تورج همتی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز اظهار کرد: تنها نهادی که می تواند همراه با این اداره، اهداف زیست محیطی را محقق کند، قوه قضائیه است. تاکنون با پیگیریهای انجام شده از سوی این دستگاه، تعهد صاحبان صنایع هم به انجام وظایف خود در حوزه محیط زیست بیشتر شده است.



وی عنوان کرد: حمایت دستگاه قضایی در طول مدت در زمینه حفاظت از محیط زیست بی نظیر بود.



همتی گفت: متاسفانه نگاه کشور به سازمان حفاظت محیط زیست، نگاه ضد توسعه ای است و همین مسئله موجب کند پیش رفتن اقدامات حفاظتی محیط زیست می شود.



مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: هم اکنون در سطح استان 9 ایستگاه سنجش آلودگی فعال وجود دارد و شش ایستگاه دیگر هم در حال نصب است.



وی گفت: همچنین خرید و نصب 10 ایستگاه دیگر در برنامه این اداره کل قرار دارد که با تکمیل این ایستگاه ها تحول بزرگی در استان خوزستان ایجاد می شود.