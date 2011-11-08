درآمدزایی صنعت انیمیش بروجرد/ اثری که در 20 کشور دنیا نمایش داده شد

علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر نقش انیمیشن در عرصه فرهنگی کشور، اظهار داشت: باید با جدیت بیشتری برای پیشرفت مسائل فرهنگی در کشورمان تلاش کنیم.

وی با اشاره به جایگاه بروجرد در صنعت انیمیشن، عنوان کرد: خوشبختانه با تلاش متولیان فرهنگی، بروجرد به عنوان پایتخت انیمیشن ایران در کشورمان انتخاب شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر هشت شرکت انیمیشن ساز در بروجرد به تولید انیمیشن فعالیت دارند.

بروجردی یادآور شد: هنرمندی بروجردیها از کشور لبنان تا اروپا و آمریکا به بهترین شکل آن به دنیا عرضه شده است به طوریکه آثار هنرمندان بروجردی در سطح بین المللی توانسته مقام کسب کند.

وی تصریح کرد: صنعت تولید انیمیشن در بروجرد برای ما بسیار حائز اهمیت است چرا که به ایجاد اشتغال و درآمد زایی منتهی شده است به طوریکه انیمیشن "آخرین فرستاده" از تولیدات شرکتهای انیمیشن ساز بروجرد در 20 کشور دنیا پخش شده است.

بنابر این گزارش اگر چه از دیرباز بروجرد یک نقطه کانونی در فرهنگ و هنر ایران زمین بوده اما انتخاب این شهرستان زیبا به عنوان پایتخت هنر- صنعت انیمیشن ایران شاید در نگاه اول و از دید کارشناسان این عرصه دستاوردی قابل توجه باشد.

در حال حاضر در شهرستان بروجرد 6 شرکت و موسسه ثبت شده و چندین شخص و گروه ثبت نشده در حال تولید انیمیشن هستند که تاکنون در این زمینه به موفقیت های قابل توجهی دست یافته اند.

از جمله آثار قابل توجهی که در این زمینه در شهرستان بروجرد توسط شرکت آریا صنعت تخیل تولید شده است سریال انیمیشن دوبعدی آخرین فرستاده به سفارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای شبکه آموزش به مدت 770 دقیقه بود که علاوه بر پخش در شبکه آموزش در شبکه های المنار لبنان و الکوثر ترکیه نیز پخش شد.

به هر حال هم اکنون بروجرد با وجود این شرکت های تولید انیمیشن یکی از قطب های این هنر - صنعت در کشور به شمار می رود. بهره برداری از آخرین تکنولوژی و پیشرفته ترین سخت افزارها و نرم افزارهای روز دنیا در حیطه صنعت انیمیشن از دیگر ویژگیهای بروجرد در تولید انیمیشن است.

تولیدات انیمیشن بروجرد علاوه بر موفقیت های جشنواره ای، چندین کشور جهان از جمله ترکیه، هند، امارات، عراق، سوریه، لبنان،کویت، فلسطین، قطر و بحرین را در نوردیده و توجه ویژه کشورهایی چون فرانسه، امریکا، کره و مالزی را نیز جلب کرده است تا حدی که پیشنهادهای تولید مشترک و پیش خرید حقوق محصولات انیمیشن بروجرد، از طرف برخی از این کشورها ارائه شده است.