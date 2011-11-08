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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

عنابستانی:

27 ستاد پاسخگویی و ارتباطات مردمی در چهار محال و بختیاری تشکیل شد

27 ستاد پاسخگویی و ارتباطات مردمی در چهار محال و بختیاری تشکیل شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهار محال و بختیاری گفت: 27 ستاد پاسخگویی و ارتباطات مردمی در 27 دستگاه این استان تشکیل شده است.

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 27 ستاد پاسخگویی در دستگاههای این استان تشکیل شده است، اظهار داشت: 70 معاون وزیر در این دستگاهها پاسخگو مردم هستند.

استاندار چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه ستادهای ارتباط مردمی و مدیران توجیح شده اند، اذعان داشت: معاونان وزیران موظف هستند مسائل را رسیدگی کرده و پاسخگوی مردم باشند.

وی بیان داشت: این سفر فرصت مناسبی است که با حضور وزیران و معاونین وزیران مشکلات مردم این استان مرتفع شود.

عنابستانی تصریح کرد: مردم و مدیران استانی باید از این فرصت مناسب استفاده لازم را ببرند.

کد مطلب 1455164

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