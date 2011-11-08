27 ستاد پاسخگویی و ارتباطات مردمی در چهار محال و بختیاری تشکیل شد

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 27 ستاد پاسخگویی در دستگاههای این استان تشکیل شده است، اظهار داشت: 70 معاون وزیر در این دستگاهها پاسخگو مردم هستند.

استاندار چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه ستادهای ارتباط مردمی و مدیران توجیح شده اند، اذعان داشت: معاونان وزیران موظف هستند مسائل را رسیدگی کرده و پاسخگوی مردم باشند.

وی بیان داشت: این سفر فرصت مناسبی است که با حضور وزیران و معاونین وزیران مشکلات مردم این استان مرتفع شود.

عنابستانی تصریح کرد: مردم و مدیران استانی باید از این فرصت مناسب استفاده لازم را ببرند.