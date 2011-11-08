به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های امروز،‌ با حرکت کارناوال قطار شادی به کارگردانی حمید رضا رضائی مجد در سطح شهر همدان آغاز شده است.

اجرای نمایش‌های جشنواره با نمایش‌های "این همه غول" به کارگردانی مجتبی مهدی در سالن اصلی بوعلی سینا و در بخش ویژه، همچنین نمایش‌های " پولچینلا " به کارگردانی کاسپارناسوتو در سالن پلاتو بوعلی سینا، "سه شگفت انگیز" به کارگردانی جانی سورنسن از کشور ایتالیا در کانون مهدیه، و "نوازنده ای که ماه را می نواخت " به کارگردانی حسین چراغی در سالن شهید آوینی آغاز به کار می‌کند.

در همین روز نمایش "حسنی و دیوها" به کارگردانی مجید کیمیایی پور در تالار فجر و در بخش مسابقه ایران اجرا می شود. نمایش‌های جشنواره با سه اجرا و در ساعت‌های 10 صبح و 15:30 و 17:30 بعد از ظهر اجرا خواهند شد که سانس آخر برای فروش بلیط در نظر گرفته شده است.

نشست معرفی فعالیت‌های مرکز استیج ایران با حضور صدیقه حسن‌زاده، نمایش خوانی الدوز و کلاغ به کارگردانی اکرم ابولمعالی و کارگاه قصه گویی خانم دالتون از کشور فرانسه در سینما کانون برگزار می‌شود.

نمایش خیابانی "حال زمین خوب نیست" نیز به کارگردانی محمد فرهنگ در محوطه شهید آوینی و بوعلی سینا همچنین در تعدادی از مدارس همدان اجرا می‌شود.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان تا 20 آبان در همدان برگزار می‌شود.