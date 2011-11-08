سرشماری در اسلام آبادغرب 90 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صدرالله بابلی صبح سه شنبه در بازدید از ستاد سرشماری نفوس و مسکن اسلام آبادغرب با مثبت خواندن روند سرشماری در این شهرستان، گفت: از آغاز اجرای این طرح، تاکنون34 هزار و273 خانوار شهری و روستایی در شهرستان اسلام آبادغرب سرشماری شده اند.

فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب تاکید کرد: خوشبختانه کار سرشماری شهرستان اسلام‌ آبادغرب از پیشرفت 90 درصدی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه خانوارهای غایب اسلام آبادغرب در سرشماری امسال، در حدود هزار و 800 خانوار هستند، تصریح کرد: عملا کار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان اسلام آبادغرب قبل از 22 آبان به پایان خواهد رسید.

فرماندار اسلام آباد با اشاره به جمعیت سرشماری شده در این شهرستان، افزود: تا این تاریخ 133 هزار نفر جمعیت شهری و روستایی در شهرستان اسلام آبادغرب سرشماری شده است.

بابلی تاکید کرد: همکاری و همراهی تمام مسئولان شهرستان در اجرای به موقع و با برنامه سرشماری نفوس و مسکن در خور تحسین است.

