سکه گران شد/ صعود نرخ دلار به 1325 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع سکه امروز سه شنبه در بازار افزایش یافت، به نحویکه نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 615 هزار تومان، طرح جدید 605 هزار تومان، نیم سکه 292 هزار تومان، ربع سکه 150 هزار تومان و سکه گرمی 78 هزار تومان شد.

بانک مرکزی قیمت عرضه سکه ها در شعب بانکی را افزایش داد و نرخ هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید را 598 هزار تومان، نیم سکه را 286 هزار تومان، ربع سکه را 147 هزار و 680 تومان و گرمی را 76 هزار و 440 تومان اعلام کرد.

این نرخها روز یکشنبه گذشته به ترتیب 590 هزار و 720 تومان، 281 هزار و 840 تومان، 146 هزار و 120 تومان و 75 هزار و 400 تومان بود.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1799 تومان و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 56 هزار و 490 تومان است.

صرافان قیمت هر دلار در بازار آزاد را امروز 1325 تومان اعلام کردند که نسبت به روز یکشنبه گذشته که 1305 تومان بوده است، افزایش نشان می دهد. قیمت هر یورو هم امروز با روندی افزایشی به 1838 تومان رسید، این نرخ روز یک شنبه 1820 تومان بود.

بانک مرکزی قیمت هر دلار بانکی را امروز 1083 تومان و هر یورو را 1489 تومان اعلام کرد، این نرخها روز یک شنبه گذشته به ترتیب 1080 تومان و 1491 تومان بود.