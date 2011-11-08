تربیت نسل منتظر مهمترین وظیفه بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم معین‌الاسلام ظهر سه شنبه در همایش "ولایت، انتظار، زنان منتظر" با حضور بانوان فرهیخته در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، با بیان اینکه بر اساس آموزه‌های الهی، شناخت امام زمان و ولی خدا از واجبات مسلم دین ماست، اظهار داشت: هر کسی که امام خویش را بشناسد، می‌فهمد که چه وظایفی دارد و کسی که وظایفش در قبال امام زمانش را شناخت، تلاش می‌کند تا امر او را احیا و جامعه را مهیای ظهور کند.



وی یکی از ادله‌های طرح آموزه‌های مهدویت را تلاش علمی برای ایجاد زمینه اجابت دعای معرفت دانست و گفت: اگر بخواهیم این دعا در حق ما اجابت شود مسئولیت داریم که زمینه علمی و عملی آن را فراهم کنیم.



وی ادامه داد: اگر ما نگران حفظ دین هستیم باید بر اساس سفارش امام صادق(ع) این دعا را زیاد بخوانیم و برای تحقق علمی و عملی آن تلاش کنیم.



معین‌الاسلام افزود: مهمترین تلاش برای تحقق این دعا کسب معرفت نسبت به امام زمان(عج) است، چراکه معرفت پیش نیاز محبت و محبت پیش نیاز اطاعت است.



مسئول موسسه علمی فرهنگی زنان منتظر تاکید کرد: یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری از ما این است که در عرصه معرفت، عاقلانه وارد شویم و با تکیه بر عقل این مسئله بسیار مهم را ترویج و تبیین کنیم.



وی وظیفه بی‌بدیل و بی‌نظیر بانوان در مقابل فرهنگ مهدویت را انتقال این فرهنگ به نسل‌های بعدی عنوان کرد و گفت: وظیفه بانوان در عرصه ولایت و ولایتمداری وظیفه پیام رسانی بوده است و به خاطر اقتضائات و ویژگیهای خاص روحی و روانی که این قشر جامعه دارند خداوند در دو جریان تاریخی و جهانی جریان پیام رسانی برای عالمیان را بر عهده زنان گذاشته است.



معین‌الاسلام یکی از این جریان‌ها را مربوط به عاشورا دانست و افزود: این زنان بودند که پیام عاشورا را به جهانیان ابلاغ کردند.



وی ادامه داد: ابلاغ و نهادینه کردن فرهنگ مهدویت یکی دیگر از جریانی است که بانوان نقش بسزایی در آن ایفا می‌کنند و جایگاه زنان در حکومت حضرت مهدی(عج) به عنوان یاوران آن حضرت مطرح شده است.

