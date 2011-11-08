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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

چناریان به مهر خبر داد:

40 هزار نخ سیگار در بردسیر کشف شد

40 هزار نخ سیگار در بردسیر کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی کرمان از کشف 40 هزار نخ سیگار قاچاق در بردسیر خبر داد.

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی عملیاتی ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز بردسیر موفق به کشف 40 هزار نخ سیگار قاچاق شدند.

سردار چناریان محل کشف این محموله را در محور سیرجان- بردسیر عنوان کرد و ابراز داشت: طی این عملیات دو قاچاقچی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی همچنین از کشف 39 کیلوگرم مواد پیش ساز شیشه، ده هزار آمپول مواد مخدر و پنج کارتن ناس از یک دستگاه اتوبوس در ایست و بازرسی مرصاد خبر داد و گفت: طی این عملیات نیز دو نفر دستگیر شدند.

این مسئول انتظامی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان کرمان گفت: این استان در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد. 
  
 

کد مطلب 1455173

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