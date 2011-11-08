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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

رحیمی :

همه باید برای مهار پدیده قاچاق کالا و ارز با تمام قوا تلاش کنند

همه باید برای مهار پدیده قاچاق کالا و ارز با تمام قوا تلاش کنند

معاون اول رئیس جمهور گفت: قاچاق یکی از معضلات بزرگ اقتصادی است که آثار مخربی همچون کاهش تولید، ایجاد شکاف اقتصادی و بیکاری و ورشکستگی بسیاری از تولید کنندگان را به دنبال دارد و همه باید برای مهار این معضل با تمام قوا تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمدرضا رحیمی ظهر امروز سه شنبه در جلسه معاونین پارلمانی و حقوقی وزارتخانه‌ها و سازمانها با بیان اینکه آثار نامطلوب پدیده قاچاق محدود به عرصه اقتصادی نمی‌شود اظهار داشت: عوارض مخرب این معضل در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی بهداشت و سلامت نیز رخنه کرده است و نمونه آن ورود برخی پوشاک فاقد استاندارد و آلوده به برخی میکروبها است که از مجرای قاچاق وارد کشور می شود.

وی در ادامه با اشاره به تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد با حمایت و دفاع معاونین حقوقی و پارلمانی دستگاه‌های اجرایی، این لایحه پس از طرح در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسیده و بتواند گام موثری در جهت کاهش میزان کالاهای وارداتی از طریق قاچاق باشد.

رحیمی خاطرنشان کرد: تصمیمات مثبت و سازنده ای تا کنون در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتخاذ شده است که کدگذاری کالاها، الکترونیکی کردن اسناد حمل و نقل، کاهش زمان صدور مجوزهای لازم برای واردات کالا، شناسایی کلیه انبارها و مراکز نگهداری اجناس از جمله این تصمیمات است.

در این جلسه که نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزیر دادگستری، معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاونان حقوقی وزارتخانه‌ها حضور داشتند در خصوص لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 1455174

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