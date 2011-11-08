دومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریهای برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جواد سجادی نژاد در جمع خبرنگاران گفت:این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه در تاریخ مدیریت شهری است و در طول برگزاری آن شهرداریها و سازمان خدمات شهری به تعامل با یکدیگر خواهند پرداخت.

وی افزود:بیش از 300 شهرداری و 200 شرکت خدمات و مدیریت شهری و سازمان های وابسته در این نمایشگاه شرکت کرده اند و از بعد دیگر می توان گفت این نمایشگاه بزرگترین بستر تعامل و هم افزایی نهادی عمومی دولتی است.

سجادی نژاد ادامه داد: در حوزه تکنولوژی و مدیریت شهری این شرکتها و سازمانها با هم به رقابت خواهند پرداخت و هر نهاد به وضعیت مدیریتی اشراف بیشتر پیدا خواهد کرد.

رییس ستاد دومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریهای سراسر کشور همچنین افزود: در این نمایشگاه مشخص خواهد شد که شهرداریهای کشور بر اساس سند چشم انداز در کجا قرار دارند و بالطبع این پرسش ها به میان خواهد آمد که در حوزه مدیریت شهری جایگاه شهرداریها و سازمان های تابعه کجاست و در آینده رو به چه سمت و سویی خواهد داشت.

وی اضافه کرد:اهداف خاصی که این نمایشگاه دنبال خواهد کرد عبارتند از به روز رسانی شاخص های مدیریت شهری و افزایش سرعت فعالیت شهرداریها در جهت کسب رضایت مندی شهروندان،کسب خلاقیت ها،توانمند کردن نظام مدیریت شهری و همچنین اعلام راهبردهای علمی شهرداری ها.

سجادی نژاد با اشاره به اینکه محورهای اصلی این نمایشگاه،مدیریت بحران و خدمات شهری،حمل و نقل شهری،عمران و توسعه شهری،شهرداری الکترونیک،امور اجتماعی،آموزش و پژوهشهای شهری و اقتصاد شهری و فرصتهای سرمایه گذاری هستند گفت: تمام تلاش برگزارکنندگان این نمایشگاه که در حقیقت نوعی جشنواره در حوزه مدیریت شهری نیز هست بر این خواهد بود که در سال آینده به شکل بین المللی برگزار شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نگاه به ابعاد اجتماعی نیز در این نمایشگاه لحاظ شده است اظهار داشت: محور امور اجتماعی،آموزش و پژوهشهای شهری یکی از اصلی ترین رویکردهایی است که در این بستر لحاظ شده و بر این اساس می توان ادعا کرد این نمایشگاه، نمایشگاهی اجتماعی خواهد بود و در آن مسئولان به دنبال آنند که خدمات بهتر و مطلوبتری به شهروندان ارائه دهند.

سجادنژاد ادامه داد: در سال قبل در این نمایشگاه که برای بار نخست برگزار شد 10 شرکت و 100 شهرداری شرکت کرده بودند و شاخص اینکه این میزان در دوره دوم یعنی امسال به سه برابر رسیده نشان دهنده این است که این نمایشگاه نسبت به اولین دوره با استقبال بسیار بیشتری مواجه شده است و همین ما را تشویق می کند که در سال آینده آن را بصورت بین المللی برگزار می کنیم.



وی در خصوص انتخاب برگزیدگان شهرداریهای برتر نیز تصریح کرد: برای برگزیدن شهرداریهای برتر از 100 شاخص مهم توسط تیم آموزش دیده در طول روزهای نخست و دوم در نظر گرفته خواهد شد وهمچنین شهرداریهای نمونه در چهار گروه بصورت استانی ارزیابی می شوند.

سجادی نژاد این شاخص را در سطح جهانی ارزیابی کرد و افزود: در کنار موضوع نمایشگاه کارگاهی با مشارکت مردم در حوزه بودجه ریزی نیز برگزار خواهد شد.

وی گفت: مشابه این نمایشگاه را در جهان نداشته ایم و شاهد نمایشگاهی با این ابعاد برای نخستین بار است که برگزار می شود.



وی در خاتمه در خصوص موضوع فرصت های سرمایه گذاری نیز گفت: به تمام شهرداریها اعلام شده که فرصتهای سرمایه گذاری را اعلام کنند که چنانچه بر این اساس عمل کنند این اطلاعات به شکل کامل ارائه خواهد شد.

گفتنی است: جعفر یازرلو رئیس ستاد خبری این نمایشگاه نیز اظهار داشت: در حوزه اطلاع رسانی این نگاه وجود دارد که از خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه که در خصوص این نمایشگاه بیشترین و کامل ترین اطلاع رسانی را به انجام برسانند تقدیر شوند و بر این اساس 3 خبرنگار تندیس و هدیه نفیسی دریافت می کنند.