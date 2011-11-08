اختصاص 176000میلیارد تومان برای اشتغال در سال90

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر از اختصاص 176 هزار میلیارد تومان منابع برای توسعه اشتغال در سال 90 خبر داد و گفت:50 هزار میلیارد تومان از این منابع در قالب تسهیلات بانکی است که با اولویت و تکمیل به طرح های نیمه تمام اختصاص خواهد یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین سرمایه در گردش و طرح های ایجادی را از دیگر محورهای تخصیص منابع برای توسعه اشتغال عنوان کرد و افزود: بر اساس اسناد برنامه پنجم و مدل های مختلف، سهم اشتغال تعهد شده استان ها طبق ظرفیت ها و توانمندی های هر استان مشخص شده است.

فروزان مهر اهتمام به اجرای راهبردهای کوتاه مدت برای پاسخگویی به نیازهای بازار را ضروری عنوان کرد و بیان داشت: باید به گونه ای طرح های توسعه اشتغال در کشور اجرا شود که نرخ بیکاری در پایان برنامه پنجم به حداقل 7 درصد کاهش یابد.

وی روند ایجاد فرصت های شغلی تعهد شده از سوی استان ها را مطلوب ارزیابی کرد و تصریح کرد: با فعال تر کردن کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری می توانیم هدف گذاری صورت گرفته را محقق سازیم.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه لزوم همکاری شبکه بانکی را برای توسعه فرصت های شغلی ضروری عنوان کرد و با اشاره به اینکه بر اساس تجربه های گذشته، عملکردهای انقباضی نمی تواند پاسخگوی اهداف باشد از اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی به طرح های اشتغال زا خبر داد و گفت: استان ها طرح هایی را که می توانند از منابع ارزی استفاده کنند را مشخص و به صندوق توسعه ملی معرفی کنند.

فروزان مهر ادامه داد: باید طرح های مصوبی که توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند مشخص و به طرح های دارای توجیه اقتصادی منابع اختصاص یابد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه از موافقت رئیس جمهور با اصلاح قانون بودجه برای اختصاص اعتبارات وزارت تعاون و رفاه سابق در قالب ردیف های قانون بودجه خبر داد و اظهار داشت: با اختصاص این اعتبارات، یارانه بنگاه های زودبازده پرداخت و طرح کارورزی اجرا می شود.

وی از صدور اصلاحیه آئین نامه بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص معافیت بیمه سهم کارفرما پس از جذب نیروی کار خبر داد و بیان داشت: با تدوین این آئین نامه دولت متعهد شده است بار مالی ناشی از اجرای این بخش از فانون را برعهده گیرد و این موضوع اجرا خواهد شد.

فروزان مهر از بررسی و تصویب سندهای توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ها در چهارمین دوره سفرهای استانی هیئت دولت خبر داد و گفت: تاکنون 621 هزار متقاضی مشاغل خانگی ثبت نام کرده اند و امیدوارم در صدور مجوزهای لازم به طرح مشاغل خانگی در استان ها تسریع صورت گیرد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به این که بیشتر متقاضیان طرح های مشاغل خانگی مستقل هستند به موضوع ادغام وزارتخانه اشاره کرد و بر لزوم سازماندهی مشاغل خانگی در قالب اتحادیه ها و تعاونی ها با هدف پایداری بیشتر مشاغل تاکید کرد.

وی توسعه کارآفرینی را یک راهبرد مهم در امر توسعه کشور برشمرد و با اشاره به تدوین نقشه کارآفرینی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی از الزامات اجرایی شدن این نقشه تاسیس سازمان نظام کارآفرینی با محوریت بخش خصوصی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای طرح های تجاری سازی، ایجاد صندوق های خطرپذیر و بورس ایده را از دیگر برنامه ها برای توسعه فضای اشتغال و کارآفرینی عنوان کرد و با اشاره به اختصاص 20 درصد منابع اشتغال زا به طرح های دانش بنیان با هسته نوآوری، از ابلاغ دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات به استان ها خبر داد.

فروزان مهر از تدوین برنامه جدید برای مشارکت نمایندگان ناظر در کارگروه های اشتغال بر روند سامانه رصد اشتغال خبر داد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نیابت از شورای عالی اشتغال جمع بندی گزارش استانداران در مورد اشتغال را برعهده دارد.

وی همچنین به برنامه اعزام 100 هزار نیروی کار به خارج طبق برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و با پیش بینی اعزام 5 هزار نفر در سال جاری، گفت: کشورهای هدف مشخص شده اند و امیدوارم با هماهنگی وزارت امور خارجه بتوانیم کار اعزام در سال جاری را آغاز کنیم. بدیهی است ایجاد هماهنگی با کاریابی های بین المللی در این خصوص ضروری است.