255 راهدار در محورهای خراسان شمالی خدمت رسانی می کنند

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان شمالی به خبرنگار مهر گفت: برای تسهیل و تردد مسافرانی که از محورهای استان خراسان شمالی تردد می کنند هم اکنون 194 دستگاه انواع ماشین آلات راهداری در راهدارخانه ها و گردنه های برفگیر این استان مستقر هستند.

علی اصغر بدیعی مقدم اظهار داشت: علی رغم اینکه تیمهای راهداری می بایست همزمان با سراسر کشور از نیمه آذر آماده خدمات رسانی باشند ولی 20 اکیپ راهداری با آغاز بارش برف در گردنه ها، محورهای برفگیر و راههای روستایی و اصلی به صورت آماده باش مستقر هستند.

وی توصیه کرد: رانندگانی که قصد عبور از محورهای خراسان شمالی بویژه گردنه اسدلی در محور بجنورد به اسفراین و امین الله در محور بجنورد به آشخانه را دارند تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

وی همچنین از رانندگان خواست تا حد امکان رانندگان با راهداران و عوامل راهداری همکاری کنند و به توصیه های پلیس راه نیز توجه کنند تا سفر بی خطری داشته باشند.

بر اساس گزارش دوربینهای مرکز مدیریت راههای اداره کل راه و ترابری خراسان شمالی هم اکنون تمامی سطح جاده های خراسان شمالی خشک و تردد روان در جریان است.