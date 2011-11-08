محموله غیر مجاز کاسکو در بیرجند کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی اظهارداشت: طی این عملیات یک نفر متخلف که قصد ورود این پرنده های غیر مجاز به بیرجند را داشت دستگیر و محموله غیر مجاز کاسکو به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی انتقال داده شد.

حمید صالحی بیان داشت: پرونده این متخلف شکار و صید برای سیر مراحل قانونی تقدیم مراجع قضایی ذیصلاح شده است.

وی بیان کرد: کاسکو در تمام دنیا به نام طوطی خاکستری آفریقا مشهور بوده و حدود سی و شش سانتی متر قد دارد.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی تصریح کرد: این پرنده دارای چشمهای زرد رنگ و تمام بدنش غیر از دم خاکستری است که ناحیه سر و پاها نسبت به بقیه کمرنگ تر است.

به گفته این مسئول این پرنده زیبا دم کوتاهی دارد که قرمز رنگ بوده و غذایش فقط در طبیعت دانه است، شبها روی درختان بلند می خوابد و به طور زوج یا دسته جمعی زندگی می کند.

صالحی گفت: این طوطی خاکستری هر بار دو تا چهار تخم می گذارد که در مدت بیست و نه روز تبدیل به جوجه می شوند و بعد از هشتاد روز جوجه ها به حد رشد می رسند.