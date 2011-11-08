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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۱

"طراحان دهه60" به فرهنگسرای شفق می‌آیند

نمایشگاهی از آثار طراحان معاصر کشور با عنوان "طراحان دهه60" در فرهنگسرای شفق برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه 17 آبان با 20 اثر افتتاح و تا 29 آبان آماده بازدید شهروندان است. در این نمایشگاه که تجربه چهار دهه فعالیت هنری در حوزه طراحی معاصر ایران است، احمد وکیلی، علی ذاکری، یعقوب عمامه‌پیچ، جمشید حقیقت‌شناس، منوچهر معتبر و علی ندائی تعدادی از شاخص‌ترین آثار خود در حوزه طراحی را به نمایش می‌گذارند.

تحصیلات عالی در حوزه هنر، برگزاری چند نمایشگاه در ایران و سایر کشورها، عضویت در هیئت داوری جشنواره‌های معتبر ایران و جهان، کسب مقام و رتبه‌های برتر در جشنواره‌های هنری جهان و سبک و تکنیک منحصر به فرد در کارنامه هنری تمامی این هنرمندان وجود دارد.

علاقمندان‌ برای بازدید از نمایشگاه نقاشی‌ و آشنایی بیشتر با این هنرمندان می‌توانند در تاریخ‌های یاد شده به نگارخانه شفق واقع در خیابان سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی خیابان 21 بوستان شفق مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88554019 تماس بگیرند.

کد مطلب 1455181

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