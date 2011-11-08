به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه 17 آبان با 20 اثر افتتاح و تا 29 آبان آماده بازدید شهروندان است. در این نمایشگاه که تجربه چهار دهه فعالیت هنری در حوزه طراحی معاصر ایران است، احمد وکیلی، علی ذاکری، یعقوب عمامه‌پیچ، جمشید حقیقت‌شناس، منوچهر معتبر و علی ندائی تعدادی از شاخص‌ترین آثار خود در حوزه طراحی را به نمایش می‌گذارند.

تحصیلات عالی در حوزه هنر، برگزاری چند نمایشگاه در ایران و سایر کشورها، عضویت در هیئت داوری جشنواره‌های معتبر ایران و جهان، کسب مقام و رتبه‌های برتر در جشنواره‌های هنری جهان و سبک و تکنیک منحصر به فرد در کارنامه هنری تمامی این هنرمندان وجود دارد.

علاقمندان‌ برای بازدید از نمایشگاه نقاشی‌ و آشنایی بیشتر با این هنرمندان می‌توانند در تاریخ‌های یاد شده به نگارخانه شفق واقع در خیابان سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی خیابان 21 بوستان شفق مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88554019 تماس بگیرند.