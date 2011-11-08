گسترش موج اعتراضات اعراب به قطر/ تونسی ها علیه شیخ حمدشعار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، دهها تونسی که در راس آنها برخی شخصیتهای سیاسی حضور داشتند با برپایی تظاهرات در برابر سفارت قطر، به دخالتهای دوحه در امور کشورشان اعتراض کردند.

تظاهرات کنندگان شعارهایی علیه "شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر قطر سر دادند و یکی از تظاهرات کنندگان تلاش کرد که وارد سفارتخانه قطر شود که نیروهای امنیتی و ارتش که تدابیر شدیدی در اطراف سفارت ایجاد کرده بودند مانع آن شدند.

"عصام الراجحی"موسس جمعیت موسوم به جوانان انقلاب گفت : قطر از طریق شبکه الجزیره می کوشد که سیاستهای خود را در تونس پیاده کند و به دخالت آشکار در امور داخلی کشور ما می پردازد.

وی افزود: قطر به گونه ای رفتار می کند که گویا کشوری قوی است، اما تونس کشوری دارای حاکمیت است هر آنچه قطر در لیبی انجام داده است، کافی است.

الراجحی تصریح کرد: ما در برابر سفارت قطر تجمع کرده ایم تا اعلام کنیم که تونس نیازی به سرمایه گذاری قطر ندارد، زیرا دوحه می خواهد رشوه بدهد، اما مردم تونس رشوه قبول نمی کند.



خاطر نشان می شود قطر بر دخالتهای گسترده در امور داخلی کشورهایی چون تونس و لیبی، از طریق شبکه الجزیره به جنگ روانی و تبلیغاتی گسترده خود علیه سوریه و تبلیغ گروههای مسلح تروریستی در راستای همسویی با سیاستهای غربی ها به ویژه آمریکایی ها ادامه می دهد.