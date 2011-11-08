آموزش مهارت های زندگی برای تشکیل خانواده سالم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم جشن ازدواج یکصد زوج تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی اظهار کرد: خانواده کانون بزرگ عالم است لذا برای تشکیل آن باید آموزش های لازم را فرا گیریم.

وی با بیان اینکه هیچ بنایی زیباتر از بنای خانواده در عالم هستی نیست، افزود: تشکیل بنیان خانواده سالم بدون یادگیری آموزش های لازم امکان پذیر نیست.

امام جمعه بیرجند در خصوص انواع خانواده های موجود در جامعه گفت: در عالم سه نوع خانواده متزلزل، متعادل و متکامل وجود دارند که هر یک از خصوصیات ویژه ای برخوردار هستند.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه خانواده متزلزل از هیچ گونه ارزشی برخوردار نیست، ادامه داد: اولین گام برای تشکیل خانواده متعادل، برای هم بودن است.

وی از خانواده به عنوان بهار یاد کرد و گفت: خانواده سالم باید از تمامی خصوصیات بهار همانند رشد، تنوع، شکوفایی و شادابی باید برخوردار باشد.

رضایی با بیان اینکه امروز خانواده در دنیای غرب به یک خوابگاه تبدیل شده است، گفت: دین اسلام تامین کننده تمامی نیازهای بشری است.

امام جمعه بیرجند تاکید کرد: خانواده باید به محلی برای تامین آرامش و آسایش انسان ها تبدیل شود بنابراین زن و شوهر باید در راستای تامین این نیاز همسر خود تلاش کنند.

حجت الاسلام رضایی تامین نیاز معنوی را هدف اصلی زندگی دانست و گفت: این نیاز در خانواده متزلزل تامین نمی شود و خانواده های متعادل و متکامل در راستای تامین آن تلاش می کنند.

وی با بیان اینکه اولین گام وارد شدن به حوزه انسانیت و کمال از خود گذشتن است، یادآور شد: دین اسلام شادی انسان ها را تامین می کند و کسالت و غم و اندوه در دین اسلام معنایی ندارد.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: با توجه به اینکه هز ازدواجی صورت می گیرد زیبا ترین و مقدس ترین نهاد در جامعه اسلامی شکل می گیرد باید در راستای حفظ آن تلاش شود.

معصومه سادات جلیلی حسینی افزود: اگر زوج های جوان در ابتدای زندگی هدف از تشکیل کانون خانواده را تعیین کنند می توانند به زندگی سالم و کاملی دست یابند.

وی ادامه داد: امروزه بنا به دلایل متعددی زوج های جوان در هنگام مواجه شدن با کوچکترین مشکل از یکدیگر جدا می شوند که این امر عواقب فراوانی برای زوجین و جامعه به دنبال دارد.

جلیلی حسینی بیان کرد: دشمن برای دستیابی به اهداف خود خانواده را هدف قرار می دهد چرا که این کانون مهترین بنیان و عامل موفقیت انسان ها است بنابراین باید سعی کنیم با مشکلات مقابله و راهی برای حل آن پیدا کنیم.