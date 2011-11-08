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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

شورابی:

حاشیه راههای کشور درختکاری می شود

حاشیه راههای کشور درختکاری می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر پروژه درختکاری در حریم راه های کشور گفت: کاشت درخت در 10 کیلومتر از حاشیه راههای ورودی مراکز و شهرهای مهم هر استان از پیش بینی های اولیه پروژه درختکاری حاشیه راه هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی جوان شورابی گفت: اکنون پنج میلیارد ریال اعتبار برای انجام اقدامات مشاوره این پروژه به ادارات کل راه و ترابری استانها ابلاغ شده و شش میلیارد ریال نیز برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه به سه استان گلستان، اصفهان و همدان اختصاص یافته است.

وی گفت: انعقاد قرارداد مطالعات این پروژه بغیر از سه استان مذکور در استانهای دیگر در دست اقدام است که پس از تائید مطالعات، اعتبارات لازم برای شروع عملیات اجرایی در اختیار آنها گذاشته می شود.

وی ادامه داد: طی هماهنگی های بعمل آمده با ادارات کل راه و ترابری استانها و به منظور وحدت رویه اجرای این طرح در کشور، هر اداره کل نماینده ای را به دبیرخانه این پروژه که در راه و ترابری گلستان مستقر است، معرفی کرده است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد. 

کد مطلب 1455185

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