35 هزار دانش آموز استان قزوین در نهضت قرآن شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر حبیبی ظهر سه شنبه در مراسم آغاز طرح نهضت ملی حفظ قرآن که در سالن اجتماعات مرکز تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد اظهارداشت: با تاکید مقام معظم رهبری قرار است در طول برنامه پنجم تا 10 میلیون دانش آموز حافظ قرآن شوند و اجرای این طرح ملی در راستای تحقق منویات رهبری است.

وی افزود: در مرحله اول این طرح دو میلیون دانش آموز با قرائت قرآن آشنا می شوند و هر سال این طرح با برنامه تعیین شده پیش خواهد رفت و در پایان طرح امیدواریم پیش بینی 10 میلیون حافظ دانش آموز در مدارس محقق شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: در این نهضت فقط حفظ قرآن پیش بینی شده و تجوید اجرا نمی شود اما با فرهنگ سازی امیدواریم زمینه آشنایی جوانان و نوجوانان با ترجمه، تجوید و تفسیر نیز در سالهای آینده فراهم شود.

حبیبی بیان کرد: این طرح حداقل با حفظ نیم جزء قرآن آغاز می شود و حفظ سه، شش، 10 و 20 جزء در آن پیش بینی شده که در نهایت کل قرآن کریم توسط دانش آموزان حفظ خواهد شد و در هر مرحله تدابیری برای تشویق و تقدیر از حافظان پیش بینی شده است.

وی گفت: این طرح از اول آذر ماه با ثبت نام و یارگیری از دانش آموزان و دبیران در مدارس کشور و استان آغاز می شود و تا پایان فروردین ماه فرصت حفظ قرآن خواهد بود که در این ماه آزمون از افراد گرفته و اسامی افراد در سامانه قرآن وزارت آموزش و پرورش ثبت می شود.

حبیبی بیان کرد: در اردیبهشت ماه سال 91 همایشی برای تجلیل از حافظان قرآن در تهران برگزار خواهد شد و در سوم خرداد کسانی که به مرحله کشوری راه یافته اند انتخاب و معرفی خواهند شد.

این مسئول پرداخت حداقل 25 هزار تومان و حداکثر سه میلیون تومان هدیه به حافظان قرآن کریم را در کنار معنویت ارزشمند این طرح گامی در مسیر تشویق حافظان دانست.

مدارس قرآنی با جدیت فعالیت می کنند

حبیبی یادآورشد: اجرای نهضت ملی حفظ قرآن نباید فعالیت مدارس قرآنی را در استان تحت تاثیر خود قرار دهد و کلیه مدارس و آموزشگاههای قرآنی در کنار این طرح به کار خود با جدیت چون گذشته ادامه می دهند تا کارهای قرآنی تقویت شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: از همه مدیران، معلمان، فرهنگیان و دانش آموزان انتظار داریم در اجرای این طرح مشارکت جدی کنند تا کار با موفقیت اجرا شود.

تشکیل شوراهای قرآنی در مدارس

حبیبی تشکیل شوراهای قرآنی در مدارس را در اجرای موفق نهضت ملی حفظ قرآن مهم دانست و یادآورشد: تشکیل این شورا می تواند به ترویج و تشویق فرهنگ قرآنی در مدارس و هم به برنامه ریزی ها کمک کند.

وی گفت: استان قزوین با پیشینه فرهنگی خود و تاکید وزیر آموزش و پرورش می تواند در اجرای این طرح الگو باشد و در زمره مناطق مستعد و شاخص کشور مطرح شود و سرآمد دیگران باشد.

35 هزار دانش آموز قرآنی/ 300 مدرسه قرآنی

حبیبی پیش بینی کرد با اجرای این طرح در گام نخست 35 هزار دانش آموز و 600 فرهنگی در نهضت ملی حفظ قرآن شرکت کنند و تعداد زیادی هم به مراحل بعدی راه یابند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: در حال حاضر 153 مدرسه قرآنی در استان شکل گرفته و امسال با دو برابر شدن این مدارس تعداد مدارس قرآنی استان به 300 مورد افزایش خواهد یافت.