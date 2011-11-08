54 میلیون دلار کالای گمرکی از گلستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی بعد از ظهر سه شنبه در جمع تجار استان افزود: در شش ماه اول سال جاری صادرات غیر نفتی استان به رقم 94 میلیون دلار رسید.

وی همچنین ادامه داد: ارزش صادرات گمرکی استان از 43 میلیون دلار در شش ماهه اول سال 89 به 54 میلیون دلار به نسبت زمان مشابه در سال 90 افزایش یافته که امیدواریم این روند همچنان تا پایان سال ادامه یابد.

فخر موحدی افزود: امیدواریم با ادغام صورت گرفته و با رویکرد جدید در سازمان صنعت، معدن و تجارت فاصله بین فرآیند تولید و تجارت به یکدیگر نزدیکتر شده و بیش از گذشته، شاهد رشد مطلوبتر صادرات غیر نفتی باشیم.

در این نشست تجار و بازرگانان به طرح مسائل و مشکلات فراروی پرداختند.