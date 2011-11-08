کمیته عفاف و حجاب در ادارات بهزیستی هرمزگان راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری اداره کل بهزیستی هرمزگان با تبریک اعیاد قربان و غدیر و دهه ولایت، گفت: برای اینکه بتوان خدمات بهتری را در بهزیستی ارائه کرد نیاز به برنامه‌های علمی و کاربردی است.

وی با اشاره به اصل بهره ‌وری در امور دستگاه‌ها اظهار داشت: باید در شورای اداری به ساماندهی نیروی انسانی و استفاده هر چه بهینه‌تر از امکانات و دستگاه‌ها توجه کرد.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان خطاب به معاونان و مدیران حاضر در این نشست یادآور شد: باید توجه داشت که بهره ‌وری و ساماندهی امکانات استفاده نکردن از آنها نیست بلکه باید با توجه به مبحث نگه‌داری بیشترین کار را از دستگاه‌ها در راستای رفع مشکلات مردم و ارباب رجوع کشید.

به گفته وی اگر در تشکیلات بهزیستی به ساماندهی امکانات توجه شود بخش اعظمی از مشکلات حل می‌شود.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فعالیت‌های واحد روابط عمومی در هر دستگاهی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارست، بیان داشت: به دلیل تسلط این واحد باید امور مربوطه از طرف معاونت‌ها و دیگر بخش‌ها به این واحد واگذار شود.

محمدی با بیان اینکه بسیاری از رویدادها و خدمات در شهرستان‌ها اطلاع‌رسانی نمی‌شود، از مدیران شهرستانی خواست نسبت به انعکاس رویدادهای حوزه تحت مدیریت خود در زمان تعریف شده توجه بیشتری کنند.

وی با بیان اینکه مدیران و معاونان در حوزه عملکردی حوزه تحت مدیریت خود باید اطلاعاتشان به روز باشد، افزود: می‌توان با همکاری روابط عمومی بسیاری از گزارشات عملکردی را هم در رسانه‌ها پوشش داد و هم نسبت به اطلاع رسانی آنها اقدام کرد.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مبحث حجاب و عفاف گفت: مدیران ادارات شهرستانی باید در راستای سیاست کمیته حجاب و عفاف حرکت و در راستای راه‌اندازی کمیته مربوطه تلاش کنند.

محمدی همچنین با اشاره به راه‌اندازی شورای پژوهش در بهزیستی استان هرمزگان از مدیران خواست از مشاوران خود بیشتر استفاده و ذهنیت خود را در مورد مشاوران جوان تغییر دهند و نهایت استفاده را از فکر و ایده‌های آنان ببرند.

وی در ادامه تاکید کرد: در بحث بازرسی‌های که انجام می‌شود نیز قصد مچ‌گیری از همکاران نداریم بلکه هدف از بازرسی ایجاد همکاری و تعامل بیشتر برای پیشبرد بهتر کارها است.

این مسئول خواستار جدی‌تر گرفته شدن مبحث ورزش و تربیت بدنی کارکنان بهزیستی به ویژه در شهرستان‌ها شد.

در این نشست روسای ادارات شهرستانی و معاونان بهزیستی استان به بیان مشکلات حوزه‌های مدیریتی و ارائه راهکارهای خود پرداختند.

از مهمترین مشکلات مطرح شده توسط روسای شهرستان‌ها می‌توان به کمبود اعتبارات و کمبود نیروی انسانی متخصص در شهرستان‌ها و مسکن مددجویان و اورژانس اجتماعی اشاره کرد.