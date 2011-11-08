جراحی بیماریهای چشمی می تواند عامل بروز آب مروارید باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قاسم فخرایی با اشاره به اینکه برای درمان آب سیاه از 3 روش استفاده می‌شود، افزود: روشهای درمان آب سیاه به روشهای درمان دارویی، درمان لیزری و درمان جراحی تقسیم می‌شود. اگر با استفاده از دارو فشار داخل چشم به اندازه کافی کاهش پیدا نکند یا بیمار نتواند داروها را مصرف کند، ناچار هستیم از روشهای دیگر کمک بگیریم.

معاون درمان بیمارستان فارابی یادآورشد: گاهی نیز عوارض درمانها و جراحیهای آب سیاه می‌تواند میزان بروز آب مروارید را افزایش دهد.

وی با اشاره به این نکته که امروزه با درمان به موقع آب مروارید، مواردی که به آب سیاه تبدیل می‌شود، چندان شایع نیست، گفت: زمانی که آب مروارید خیلی پیشرفته باشد، می‌تواند باعث تورم لنز طبیعی چشم شود و این تورم نیز منجر به بستن زاویه چشم یا آزاد کردن پروتئین‌های لنز در درون چشم می‌شود که هر دو مورد فشار داخل چشم را به صورت ناگهانی افزایش می‌دهد و آب سیاه حاد ایجاد می‌کند. اما امروزه به دلیل رسیدگی و درمان به موقع آب مروارید خیلی کم شاهد بروز این نوع آب سیاه هستیم.

فخرایی با تاکید بر اینکه امروزه تبدیل آب مروارید به آب سیاه خیلی شایع نیست، افزود: بیمارانی که از قبل زاویه چشمشان تنگ است، به ویژه افرادی که سابقه خانوادگی این حالت را دارند و نزدیکانشان آب سیاه زاویه بسته داشته‌اند، با افزایش سن و به دلیل افزایش ضخامت لنز طبیعی می‌توانند مستعد ابتلا به آب سیاه زاویه بسته باشند.

وی گفت: این افراد ممکن است به آب سیاه حاد یا مزمن مبتلا شوند. علائم آب سیاه مزمن به تدریج بروز می‌کند و بیماران ممکن است در مراحل پیشرفته به پزشک مراجعه کنند. در مقابل علائم آب سیاه حاد به صورت افزایش ناگهانی فشار داخل چشم همراه با کاهش دید، قرمزی چشم، تهوع، استفراغ و سردرد نمایان می‌شود و بیماران معمولاً به اورژانس مراجعه می‌کنند.

عضو هیئت علمی بیست و یکمین کنگره چشم پزشکی ایران که از 23 تا 26 آبان در مرکز همایشهای رازی برگزار می‌شود، گفت: از طرف دیگر، بعضی از داروهای آب سیاه (که البته امروزه این داروها کمتر مصرف می‌شود) می‌تواند باعث چسبندگی های داخل چشمی و همچنین ایجاد آب مروارید در این بیماران شود. بنابراین درمانهای دارویی آب سیاه هم می‌تواند میزان بروز آب مروارید را در بیماران افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه بیمارانی که تحت عمل جراحی آب سیاه قرار می‌گیرند، باید انتظار بروز آب مروارید زودرس را داشته باشند، عنوان کرد: همه جراحیهای داخل چشمی و به خصوص جراحی‌هایی که برای بیماران مبتلا به آب سیاه انجام می‌شود، می‌تواند باعث ایجاد آب مروارید شود.

فخرایی درباره کارهایی که می‌توان برای این بیماران انجام داد، گفت: با توجه به اینکه آب سیاه و آب مروارید این بیماران تا چه حد پیشرفته است، بر اساس نیازهای بینایی آنها و با در نظر گرفتن محاسن و معایب انجام عمل جراحی به تنهایی یا توام می‌توان برای این بیماران اقدام کرد.

به گفته وی اگر آب مروارید بیمار خیلی پیشرفته نباشد ولی آب سیاه پیشرفته بوده و به کاهش سریع فشار داخل چشم نیاز باشد یا برای بیمارانی که قبلاً به اندازه کافی به درمان‌های دارویی پاسخ نداده‌اند، عمل جراحی معمول آب سیاه انجام می‌شود.

فخرایی افزود: اگر مکانیسم ایجاد آب سیاه بیماران، آب سیاه زاویه بسته باشد که معمولاً بر اثر فشار لنز ایجاد می‌شود، حتی اگر بیمار آب مروارید پیشرفته نداشته یا اصلاً آب مروارید نداشته باشد ، ناچار هستیم برای کنترل فشار داخل چشم‌ عمل آب مروارید را هم انجام دهیم.

به گفته معاون درمان بیمارستان فارابی این شرایط میان افرادی که چشم‌هایشان دوربین است، شایع‌تر بوده و عمل جراحی آب مروارید برای آن‌ها روش برتر است.

وی با اشاره به اینکه گاهی پزشک مجبور می‌شود عمل آب مروارید و آب سیاه را با هم انجام دهد، عنوان کرد: این روش برای بیمارانی انتخاب می‌شود که هم آب مروارید پیشرفته دارند و هم آب سیاه پیشرفته. بنابراین پزشک نمی‌تواند در دو مرحله این افراد را عمل کند و به همین دلیل ناچار هستیم این عمل ترکیبی را انجام دهیم.

بیست و یکمین کنگره سالانه انجمن چشم پزشکی ایران از 23 تا 26 آبان در مرکز همایشهای رازی تهران برگزار می‌شود.