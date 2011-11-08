به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کریمی با بیان اینکه عملیات اجرایی نیروگاه برق آبی پیران فروردین ماه 1387 آغاز شده است، گفت: این واحد نیروگاهی در زمان پیک مصرف 30 درصد و در زمان غیر پیک 70 درصد برق شهرستان سرپل ذهاب را تامین می کند.

مجری طرح نیروگاههای آبی متوسط و کوچک شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران حجم مخزن آب این پروِژه را 50 هزار مترمکعب اعلام کرد و یادآور شد: پروژه پیران دارای 2 واحد نیروگاهی با مجموع ظرفیت 4/8 مگاوات بوده و توانایی تولید سالانه 40 گیگاوات ساعت انرژی برق آبی را دارد.

وی در تشریح مزیتهای نیروگاه های برق آبی متوسط و کوچک، اظهار داشت: این نیروگاه ها با تولید انرژی پاک، آلودگی زیست محیطی ندارند ضمن آنکه در زمان نیاز سریع وارد مدار شبکه برق کشور شده و در صورت عدم نیاز به سرعت از مدار خارج می شوند و ضمن کمک به پایداری شبکه برق، بازده بالا، عمر طولانی تر و هزینه نگهداری پایینی دارند.

کریمی ادامه داد: این نیروگاهها همچنین با نیاز به سرمایه گذاری کم و زمان بازگشت سرمایه کوتاه تر از توجیه اقتصادی بسیار بالایی برخوردارند.

این مقام مسئول درخصوص پروژه های نیروگاههای برق آبی متوسط و کوچک که برای سرمایه گذاری بخش خصوصی آماده شده است، بیان کرد: 120 پروژه نیروگاهی متوسط و کوچک به ظرفیت 415 مگاوات در کل کشور برای سرمایه گذاری بخش خصوصی آماده شده و پتانسیل ساخت نیروگاههای کوچک و متوسط تا دو هزار مگاوات در کشور شناسایی شده است.

وی نیروگاههای برق آبی متوسط و کوچکی که توسط شرکت آب و نیرو به بهره برداری رسیده است را نیروگاه 5/13 مگاواتی شهید رجایی، نیروگاه 47 مگاواتی لوارک، نیروگاه 35 مگاواتی کوهرنگ، نیروگاه 8/2 مگاواتی گاماسیاب، نیروگاه 25/2 مگاواتی شهید طالبی (سپیدان) فارس، نیروگاههای 8/16 مگاواتی زنجیره ای یاسوج (6 نیروگاه)، نیروگاه یک مگاواتی شهید عظیمی (جنت رودبار)، نیروگاه‌های 6/1 مگاواتی دره‌تخت یک و 2 لرستان و نیروگاه‌های میکرو معرفی کرد.

مجری طرح نیروگاه های آبی متوسط و کوچک در پایان یادآور شد: در بررسی های صورت گرفته بیش از چهار هزار مگاوات نیروگاه های برق آبی متوسط و کوچک، پتانسیل یابی و شناسایی شده که از این میزان دو هزار مگاوات در دست مطالعه است.