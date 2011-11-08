دلایل تمرکز آژانس بین المللی انرژی اتمی بر بخش دفاعی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی(یوکیا آمانو ژاپنی) بنابه هماهنگی با واشنگتن بیش از پیش بر بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران تمرکز نموده است. یکی از مواردی که در گزارش قریب الوقوع بر آن متمرکز شده است ، موضوع مرکز نظامی پارچین می باشد.

در مورد پارچین ، آژانس اظهار داشته است: « براساس اطلاعات یک کشور عضو(منظورش آمریکاست) و عکس های ماهواره ای ایران در سال 2000 در پارچین یک اتاقک ساخته است که این اتاقک مناسب است برای آزمایش های شبیه سازی نخستین مرحله از انفجار هسته ای و معروف به هیدرودینامیک هستند که یک گام لازم برای توسعه سلاح های هسته ای می باشد.

در یک اتهام دیگر که آژانس آن را هم مرتبط با پارچین دانسته است، می گوید آژانس توسط یک دولت اطلاع پیدا کرد که ایران کار را برای ساخت یک کپسول مناسب برای جای دادن مواد هسته ای انجام داد. ممکن است ایران آزمایش هایی در این رابطه در خصوص ارزیابی تولید نوترون مناسب برای انفجار هسته ای انجام داده باشد.

ممکن است این کارها بعد از سال 2004 هم ادامه داشته باشد ولی از مواد غیر هسته ای استفاده کرده تا ایجاد آلودگی نکند.» در این ادعا همچنین آژانس می گوید: «سایر اطلاعاتی که آژانس دریافت نموده است، نشان می دهد که آزمایش ها به کمک تجهیزات تشخیص سریع ( دوربین سریع) و نیز دستگاه Flash X Ray انجام شده است.» اینها ادعاهای جدید! آژانس است که دست بر قضا جدید هم نمی باشد.

سابقه موضوع: در سپتامبر 2004 ( 25 شهریور 1383) سایت مؤسسه علوم و امنیت بین الملل ( ISIS) تصاویری از پارچین ( پیوست) منتشر نمود و طی تفاسیری از عکس ها، ساختمان ها و مناطق آنجا ادعا نمود: آزمایش های مواد منفجره قوی و تأسیسات تحقیقات و آزمایش هسته ای برای آزمایش جنگ افزار هسته ای در آنجا انجام شده است. همچنین در این تحلیل از وجود تجهیزات عکسبرداری سریع و Flash X ray و سایر تجهیزات نام می برد.

هاینونن ( معاون سابق آژانس) درخواست بازرسی از پارچین نمود. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران طی ملاقاتی در 18 دی 1383 ( 7 ژانویه 2005) دلیل این درخواست را پرسیدند.

وی پاسخ داد: « ما در عکس های ماهواره ای دیدیم که در پارچین یک ساختمان به شکل « V» وجود دارد که شبیه ساختمان سلاح هسته ای Aldermaston انگلستان است که محل قراردادن Flash X ray می باشد. همچنین برخی محل ها شبیه محل های تست سلاح هسته ای لوس آلاموس آمریکا است. وجود بونکر هایی که مناسب است برای مشاهده آزمایش سلاح هسته ای می باشد مطرح است» .

سرانجام در این جلسه یکی دیگر از بازرسان به نام کلود فردریک با ملیت فرانسوی (که در در رزومه خود نوشته بود: تحصیلکرده مدرسه جاسوسی فرانسه!) که مسئول عکس های ماهواره ای آژانس بود، از روی نقشه درخواست بازدید از محل های خاصی را نمود. وقتی از وی سئوال می شد برای چه این محل ها را انتخاب کردید؟ پاسخ داد چون این محل ها بیشتر به محل های هسته ای از جمله آزمایش هیدرودینامیک و هیدرواستاتیک ( همین اتهامی که مجدداً آقای آمانو می زند) شبیه است.» سرانجام بازرسان در تاریخ 24/10/83 ( 14 ژانویه 2005) از محل هایی که خودشان تعیین کرده بودند از پارچین بازدید کامل انجام دادند و نمونه برداری نمودند.

وقتی بازدید انجام شد، بازرسان مشاهده کردند که ساختمان V شکل که به قول آنها مشابه ساختمان آزمایش های هسته ای انگلستان بود، یک ساختمان اداری بیش نبود! و محل هایی که به عنوان تست هسته ای تشخیص داده بودند، در حقیقت انبار و یا ساختمان نیمه کاره و یا محل تولید باطری معمولی با ولتاژ پائین بود. تعدادی زیادی نیز نمونه برداری کردند که بعداً مشخص شد هیچ آثاری از اورانیوم مشاهده نگردید و تبلیغات وسیع آمریکا خنثی گردید.

آژانس در گزارش خود درباره بازدید چنین نوشت: « آژانس در این بازدید ( ژانویه 2005 از پارچین) پنج ساختمان را انتخاب نمود. آژانس توانست آزادانه به ساختمان ها و اطراف آنها دسترسی پیدا کند و همچنین اجازه یافت از آنها نمونه بردای کند. نتایج این نمونه برداری وجود مواد هسته ای را نشان نداد و آژانس اثری از تجهیزات یا مواد چند منظوره در اماکنی که مورد بازدید قرار داد، مشاهده نکرد.»

پس از بازدید اول پارچین، آژانس برخلاف قولی که داده بود مجدداً زمزمه بازدید دوم از پارچین را مطرح کرد. ج.ا.ایران ضمن اعتراض، نهایتاً با توجه به خواهش البرادعی مبنی بر اینکه «من با یک بازدید نمی توانم جامعه جهانی را قانع کنم» به شرط اینکه پرونده پارچین برای همیشه بسته شود با بازدید دوم از هر محلی که آژانس تعیین می کند موافقت شد.

هاینونن در حضور لاریجانی قول داد که اگر نتیجه بازدید دوم نیز همانند بار اول باشد پرونده پارچین برای همیشه بسته خواهد شد. نهایتاً در تاریخ 10/8/84 (1 نوامبر 2005) آژانس چند جا را تعیین نمود و مورد بازرسی و نمونه برداری مجدد قرار گرفت. مجدداً همه ادعاهای آنها دروغ از آب درآمد.

هاینونن در حین بازدید خواهش کرد که به خاطر من دو نقطه دیگر را هم بازدید کنند که به آنها اجازه داده شد ولی این دو نقطه شامل یک انبار کوچک و یک دستگاه توالت بود!!!

لذا البرادعی در گزارش مورخ 27/8/84 بند 16 نوشت: « ایران به آژانس درباره ساختمان های درخواست شده در منطقه مورد علاقه آژانس دسترسی داد و نمونه برداری انجام شد. آژانس هیچ فعالیت غیرمعمول در این ساختمان ها مشاهده نکرد.

سپس در تاریخ 27 فوریه 2006 پس از منفی بودن نتیجه نمونه ها نوشت:« چندین نمونه محیطی برداشته شد. آژانس هیچ فعالیت غیر معمول در این ساختمان ها مشاهده ننمود و در نتیجه آزمایش های محیطی هیچگونه مواد هسته ای را نشان نداد.» ( Gov/2005/15, para 32 )

اکنون سئوال اینجاست: اول اینکه اگر آژانس امروز اعلام می کند که در سال 2000 در پارچین آزمایش های هیدرو دینامیک و نیز تولید ژنراتور نوترون (دو اتهام از 12 اتهام آژانس) را در پارچین انجام داده است چگونه در سال 2005 نتوانسته آن را اثبات کنند ولی بعد از گذشت 6 سال مجدداً ادعاهای قبلی را تکرار می کنند؟

دوم: اگر آژانس در دو نوبت در سال 2005 قول داد که پرونده پارچین بسته شده است پس چرا مجدداً آن را باز می کنند؟ (این همان فرمایش قران کریم است که می فرماید: آنها به عهد خود پایبند نیستند)

سوم: در این ادعای آژانس که با سروصدا و استقبال رژیم صهیونیستی روبرور شده است نقاط تاریکی قرار داده شده است به نحوی که برای مدعیان قابل اثبات نباشد از جمله اینکه آژانس می گوید: «بر اساس ادعای یک کشور عضو» یا « سنادی که آژانس برخی از آنها را دید» و یا اینکه «ایران محل آزمایش را پاکسازی کرد تا در نمونه برداری چیزی مشاهده نشد» و یا اینکه «ایران با مواد منفجره معمولی آزمایش انجام داد».

سئوال اینجاست که آن کشور عضو چرا هرگز حاضر نشد اسنادش را به ایران بدهد و حتی بعد از گذشت 8 سال (از سال 2003 که آمریکا ادعا می کند اسناد لپ تاپ را یافته است) چرا هنوز هم حتی به آژانس همه اسناد را نمی دهد و یا اینکه آمریکا چگونه فهمید که ایران محل را پاکسازی کرده است یا اینکه این ادعا با ادعای کار با مواد منفجره معمولی متناقض است، چون اگر با مواد منفجره معمولی می شود آزمایش کرد چه نیازی به پاکسازی است؟! و یا اینکه آزمایش با مواد منفجره معمولی مانند PTEN که در این گزارش اشاره شده است چه ربطی به آژانس دارد؟ چون این مواد منفجره که در همه جای دنیا به وفور یافت می شود و ده ها ابهام دیگر که آژانس با تن دادن به فشار آمریکا، آبروی خود را خواهد برد.