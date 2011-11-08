مدودف و مرکل امروز خط لوله گازی را افتتاح می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آنجلا مرکل و دیمیتری مدودف قرار است امروز رسماً خط لوله 10.2 میلیارد دلاری را که به طور مستقیم اروپای غربی را به ذخایر عظیم گازی روسیه متصل می کند، افتتاح کنند.

این دو مقام امروز در روستای لوبمین در ساحل دریای بالتیک با یکدیگر دیدار کردند.

این دو مقام قرار است خط لوله هزار و 200 کیلومتری جریان شمالی را افتتاح کنند که از زیر دریا به این منطقه منتهی خواهد شد.

"فرانسوا فیون" نخست وزیر فرانسه، "مارک روته" همتای هلندی وی نیز در این مراسم حضور خواهند داشت تا بر اهمیت این خط لوله تاکید کنند.