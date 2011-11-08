به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد صبح سه شنبه در بازدید از ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان زنجان برگزاری سرشماری را برای پنج سال آینده کشور و استان سرنوشت‌ساز عنوان کرد و افزود: تا قبل از انقلاب سه سرشماری و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز چهار سرشماری انجام شده که سرشماری فعلی هفتمین سرشماری است.

وی با بیان اینکه 10 ساله بودن پروسه سرشماری باعث به چالش کشیده شدن بسیاری از برنامه‌ها می‌شد، ادامه داد: در این مدت زمان بسیاری از اهداف با مشکل مواجه میشد و بسیاری از مشکلات پیش‌بینی نشده نیز در طول 10 سال رخ می داد از این رو اجرایی کردن سرشماری نفوس و مسکن به صورت پنج ساله تحقق برنامه‌ریزیها را تضمین خواهد کرد.

استاندار زنجان انجام سرشماری نفوس و مسکن را کار بزرگی دانست و افزود: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست جمهوری دقت در سرشماری باید مورد توجه و در اولویت کاری همه دست‌اندرکاران ومتولیان امر قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دقت در سرشماری مهم‌ترین موضوعی است که همه در هر سطحی باید مبنای کار خود قرار دهند، ادامه داد: در صورتیکه دقت لحاظ شود مسلما زحمات هدر خواهد رفت لذا ایجاد حداقل انحراف در سرشماری نفوس و مسکن به دلیلی کمترین بی‌دقتی، آثار نامطلوبی بر روند برنامه‌ریزی‌های کشور و استان خواهد داشت.