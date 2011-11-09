به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، محمد منصور از نمازگزارانی که برای اقامه نماز جماعت در این مسجد حضور می یابد گفت: سوختن این مسجد منظره بسیار غم انگیزی است، درست مثل اینکه خانه ام در آتش سوخته باشد.

منصور دو سال است که نمازهای خود را در این مسجد اقامه می کند و مشاهده تخریب کامل مرکز اسلامی مرکز کانزاس برایش بسیار غم انگیز بوده است.

وی افزود: مقامات مسجد و مقامات پلیس هنوز نمی دانند که این مسجد در آتش انزجار نژادی و تعصب ضد اسلامی آمریکا سوخته یا آتش آن به مشکلات الکترونیکی و برق مرتبط بوده است. اما در هر صورت امیدوارم که مشکل به ساختمان بازگردد نه افراد متعصب.

زمانی که آتش نشانها رسیدند خطوط اصلی جریان برق اطراف ساختمان مشخص بود اما هنوز هم مشخص نیست که این عامل آغاز آتش سوزی بوده است یا خیر.

بازرسان اعلام کردند در حال حاضر در مراحل نخستین تحقیق خود قرار دارند اما از آنجا که نمی توان نقش افراد متعصب در این میان را نادیده گرفت پلیس فدرال آمریکا نیز درگیر این بحث است.

حسام مدی از اعضای انجمن اسلامی ویچیتا اظهار داشت: ما با قدرت تمام این ساختمان را بازسازی می کنیم و اگر هوای روز جمعه مساعد باشد نماز جماعت ظهر جمعه را در همین مکان و در فضای باز برگزار خواهیم کرد.

