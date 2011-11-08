رشد شش برابری بارندگیها در آذربایجان غربی/ هوا تا پنجشنبه ابری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ مطلبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از آغاز سال زراعی امسال تا کنون متوسط بارندگی های استان 71.7 میلیمتر بوده که این میزان در دوره مشابه سال گذشته 12.7 میلیمتر ثبت شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: طی این مدت میزان بارندگیها در ارومیه 75.6 میلیمتر است که این میزان بارندگی نیز در دوره مشابه سال گذشته 11.8 میلیمتر ثبت شده است.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی در خصوص وضعیت هوای استان طی روزهای باقی مانده هفته جاری، بیان داشت: هوای استان طی امروز ابری همراه با بارش برف بوده که در ساعات پایانی روز از تراکم ابرها کاسته شده و دمای هوا افت پیدا می کند.

مطلبی ادامه داد: همچنین طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز وضعیت هوای استان نیمه ابری و کمی ابری همراه با وزرش باد پیش بینی شده که مردم باید از انجام سفرهای غیر ضروری پرهیز و در صورت لزوم از ایمن بودن وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ خودرو مطمئن شوند.

بارش برف در دومین ماه از فصل پائیز طی روز گذشته و امروز باعث ورود زود هنگام هوای زمستانی به همه شهرهای آذربایجان غربی شد که در این راستا از نخستین ساعات بارش برف اکیپهای راهداری مشغول برف روبی و بازگشایی مسیرهای ارتباطی در گردنه ها و مناطق برفگیر هستند و هم اکنون نیز تمامی محورهای استان با وجود برفی بود، باز و تردد خودروها با زنجیر چرخ در جریان است.

بر اساس آخرین گزارشها گردنه های گوردیک در خوی، علیمردان و فیشل در چالدران، گردنه دوآب و حیدر آباد در نقده، قره بلاغ در مهاباد، گردنه زمزیران در سردشت، تمرچین در پیرانشهر و گردنه آغبلاغ در اشنویه برفی بوده و رانندگانی که قصد عبور از این محورها را دارند باید خودروها را به وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ مجهز کنند.

چالدران دیشب با پنج درجه زیر صفر و سلماس با چهار درجه زیر صفر، سردترین شهرهای آذربایجان غربی بوده و دمای هوا در ارومیه مرکز استان نیز به دو درجه زیر صفر کاهش یافت و ارتفاع برف در برخی مناطق روستایی آذربایجان غربی تا 40 سانتیمتر نیز گزارش شده است.