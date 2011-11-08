1800 نفر در آزمون ادواری سنجش مهارت در گلستان ثبت نام کردند

محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد هزار و 351 مرد و 510 نفر زن هستند و تمهیدات لازم برای شرکت این متقاضیان در آزمون فراهم شده است.

وی اظهار داشت: داوطلبان شرکت در آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت مورخ 20 آبان ماه، برای دریافت کارت ورود به جلسه خود باید به نشانی اینترنتی http://advari.irantvto.ir مراجعه کنند و با وارد کردن مشخصات فردی شامل نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه و کد ملی و یا شماره پرونده و شناسه پرداخت کارت اعتباری که قبلا از طریق آن ثبت نام اینترنتی انجام داده اند نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود به صورت اینترنتی اقدام کنند.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت آموزش فنی و حرفه ای گلستان افزود: آزمونهای ادواری متقاضیان سنجش مهارت برای نخستین بار به صورت هماهنگ و سراسری در کشور برگزار می شود و این کار در راستای برنامه های عملیاتی سال جهاد اقتصادی و خدمات رسانی بهتر به متقاضیان صورت پذیرفته است و آزمون کتبی نخستین مرحله اجرای این طرح روز جمعه مورخ 20 آبان ماه در 65 حرفه در استان و در 5 شیفت از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر برگزار می شود.

موسوی از متقاضیان درخواست کرد که یک ساعت قبل از آغاز آزمون در محل حوزه مربوطه که در ذیل کارت ورود به جلسه قید شده است حضور یابند.

