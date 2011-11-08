35 کیلومتر از آسفالت محور بجنورد به فاروج روکش شد

ابوالفضل باقرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای پروژه روکش آسفالت 95 کیلومتری محور بجنورد به فاروج، اظهار داشت: در فاز نخست، روکش 35 کیلومتر از این محور در مسیر بجنورد به شیروان به پایان رسید و در حال حاضر نیز عملیات روکش 10 کیلومتر دیگر از این محور توسط شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل در قطعه باباامان در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: تا پایان سال جاری نیز برای اجرای قطعه دیگری از عملیات روکش محور بجنورد به فاروج پروژه به مناقصه گذاشته می شود تا پیمانکار آن انتخاب شود و عملیات اجرایی آن از اوایل سال آینده آغاز می شود.

وی یادآور شد: برای هر 50 کیلومتر روکش آسفالت بیش از 60 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که با تخصیص اعتبارات کنونی پایان این پروژه تا چهار سال دیگر ادامه دارد.

باقرنیا در خاتمه به عملیات اجرایی پروژه چهار بانده محور بجنورد به گلستان در سه فاز نیز اشاره داشت و گفت:عملیات اجرایی قطعه 45 کیلومتری آشخانه به چمن بید به پیمانکار تحویل داده شد و به زودی ساخت آن آغاز می شود.