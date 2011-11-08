22 هزار و 150 خانوار در دماوند سرشماری شدند

علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از تلاش عوامل اجرایی، آمارگیران، کارشناسان و بازبینان سرشماری در شهرستان دماوند، افزود: با وجود مشکلات بسیاری همچون برودت هوا، بارش برف و باران، مناطق صعب العبور و بعد مصافت در روستاها وقفه ای در انجام طرح سرشماری به وجود نیامد.

وی گفت: اطلاعات 17 هزار و 422 خانوار شهری و چهار هزار و 728 خانوار روستایی با گذشت 14 روز از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال جاری، توسط آمارگیران دریافت شد.

همکاری مردم با طرح سرشماری برنامه ریزیهای کشور را کامل می کند

این مسئول به مزایای طرح سرشماری نفوس و مسکن اشاره و اضافه کرد: سرشماری صحیح و دقیق نقش مهمی در برنامه‏ ریزیهای آتی کشور و شهرستان خواهد داشت که همکاری مردم می ‏تواند این برنامه ریزیها را جامع و کامل تر سازد.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند یادآور شد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن از دوم آبانماه در سراسر کشور آغاز شده که در دماوند تعداد 83 مأمور آمارگیر با گذراندن دوره های مختلف آموزش، در محلهای تعیین شده مستقر و نسبت به جمع آوری اطلاعات شهروندان اقدام می کنند.

فعالیت 22 مأمور آمارگیر در روستاها و 60 مأمور در شهرها

وی افزود: 22 نفر از این مأموران سرشماری در مناطق روستایی، 60 نفر در مناطق شهری و یک نفر به صورت تلفیقی بین این مناطق حضور خواهند داشت.

قاسمی بیان داشت: با تقسیمات انجام شده 30 مأمور در حوزه شهری دماوند، 17 مأمور در حوزه شهری رودهن، دو مأمور در آبعلی، هشت نفر در آبسرد و سه نفر در حوزه شهری کیلان به فعالیت می پردازند.

وی ادامه داد: مردم شهرستان دماوند با همکاری خوبی که با مأموران سرشماری داشته اند، کمک شایانی به کسب اطلاعات کامل و جامع کرده اند.

فرماندار شهرستان دماوند از دیگر خانوارهایی که تاکنون مأموران برای سرشناری به آنان مراجعه نکرده اند خواست تا با در دسترس قراردادن مدارک شناسایی، کارت ملی برای ارائه به آمارگیران و اعلام اطلاعات، مأموران را در این امر مهم یاری کنند.

وی عنوان کرد: مأموران آموزش دیده سرشماری نفوس و مسکن با لباسهایی متحدالشکل و کارت شناسایی معتبر به درب منازل مراجعه می کنند و نسبت به تکمیل فرمهای مخصوص این طرح مبادرت می ورزند.