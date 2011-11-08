243 هزار خانوار در استان قزوین سرشماری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید منوچهر حیاتی گفت: بر اساس گزارش 15 روزه اجرای سرشماری تاکنون حدود 243 هزار خانوار مورد سرشماری عمومی نفوس و مسکن قرار گرفته اند.

وی افزود: از این تعداد حدود 184 هزار خانوار در مناطق شهری هستند و 59 هزار خانوار نیز در مناطق روستایی مورد سرشماری عمومی نفوس و مسکن قرار گرفته اند.

قائم مقام اجرایی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان قزوین اظهارداشت: این تعداد بیش از 60 درصد خانوارهای استان را تشکیل می دهند.

وی به مردم استان قزوین و خانوارهایی که تاکنون مورد سرشماری عمومی نفوس و مسکن قرار نگرفته اند توصیه کرد: هنگام مراجعه ماموران سرشماری مدارک مورد نیاز خود از قبیل کارت ملی، شناسنامه، اطلاعات خانوار و سال ساخت بنا، مساحت زیربنا و نوع اسکلت بندی ساختمان خود را در اختیار داشته باشند.

حیاتی با اشاره به خانوارهای غایب در حین مراجعه ماموران سرشماری نیز تصریح کرد: این خانوارها در روزهای تعطیل در صورت امکان در منازل خود حاضر باشند تا ماموران سرشماری برای تکمیل فرم های مربوطه به درب منازل آنها مراجعه کنند.

