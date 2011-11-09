4 طرح جدید روابط عمومی الکترونیکی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه همزمان بـــا نمایشگاه تلکام تهران و در راستای توسعه روابط عمومی الکترونیکی چهار طرح جدید روابط عمومی رونمایی می شود، اظهار داشت: سایت جدید شرکت مخابرات ایران با قابلیت های Web2 اولین طرحی است که نسخه آزمایشی آن هم اکنون توسط کارشناسان در حال استفاده است.

داوود زارعیان افزود: سامانه مانیتورینگ رسانه های کشور از جمله جراید ، رادیو و تلویزیون که جایگزین مجموعه بریده جراید شرکت مخابرات ایران می شود و قابلیت استفاده در تمامی شرکتهای مخابرات استانی و شرکتهای تابعه بصورت همزمان را دارد دومین طرح آماده بهره برداری است.

وی گفت: همچنین نشریه الکترونیکی ارتباطات آنلاین برای ارتباطات سریع و دوطرفه با همکاران شرکت های مخابراتی در سراسر کشور و نظرسنجی الکترونیکی که به وسیله سامانه ارسال پیامک به مخاطبان خود عمل می کند سومین و چهارمین طرح روابط عمومی شرکت مخابرات ایران است که قابلیت دسته بندی مخاطبان ، دریافت پاسخ بصورت پیامک و تحلیل و ترسیم نمودار نتیجه نظرسنجی را دارد.

به گفته زارعیان کارشناسان مربوطه در غرفه شرکت مخابرات ایران در نمایشگاه ایران تله کام 2011 که از 24 تا 27 آبان ماه جاری برگزار می شود آماده پاسخگویی به سوالات بازدیدکنندگان در این خصوص هستند.