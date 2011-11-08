برپایی نخستین جشنواره طراحان مد و لباس در پایتخت

آذرنظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره در سطح ملی و بین المللی برگزار می شود و سایت این جشنواره نیز به زودی راه اندازی خواهد شد.

وی گفت: طراحان مد و لباس می توانند با ثبت نام در این سایت، در جشنواره شرکت کنند و به ترویج پوشش سنتی و اسلامی بپردازند.

این مسئول به اهداف جشنواره "فکر نو" اشاره کرد و ادامه داد: این جشنواره با هدف ارائه الگوی مناسب اسلامی ایرانی به زنان مسلمان ایران و جهان برگزار می شود که تولید کنندگان می توانند با شرکت در آن نسبت به تولید الگوی مناسب برای ترویج حجاب و عفاف اقدام کنند.

وی بیان کرد: در این جشنواره علاوه بر عرضه الگویی با پوشش سنتی، سعی شده با توجه به بیداری اسلامی در دنیا، الگویی جامع و کامل برای دختران و زنان جهان اسلام طراحی شود.