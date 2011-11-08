استکبار برای نابودی فرهنگ قرآنی وارد عرصه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم افشاری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح حفظ قرآن کریم دانش آموزان و فرهنگیان این استان، با اشاره به اینکه امروز دانش آموزان و تمامی آحاد ملت بیش از پیش نیازمند قرآن و آموزه های دینی هستند، اظهار داشت: این در حالی است که استکبار جهانی برای نابودی فرهنگ اصیل قرآنی و اسلامی با تمام توان وارد عرصه شده است.

وی با اشاره به اختصاص 51 درصد اعتبارات فرهنگی دولت به حوزه های دینی، تاکید کرد: این امر بیانگر اهمیت دادن دولت به امورات دینی و قرآنی در جامعه است.

افشاری با اشاره به نقش قرآن در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه عنوان کرد: شبکه های فارسی زبان غربی با هدف ترویج ابتذال در بین دانش آموزان و جوانان ایجاد شده و برای حفظ کودکان از آسیب های اجتماعی باید جوانان با قران کریم آشنا شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اجرای طرح حفظ قرآن کریم دانش آموزان و فرهنگیان، یادآور شد: در اجرای این طرح عظیم که باید دو میلیون دانش آموز را در کشور تحت پوشش قرار دهد تمامی دستگاه های اجرائی مکلف هستند همکاری کامل در خصوص اجرای این طرح داشته باشند.

امام جمعه بیرجند نیز در این مراسم با تاکید بر اجرای طرح های با محتوا و مضامین قرآنی در جامعه، گفت: باید با اجرای این گونه طرح ها زمینه تربیت جوانان قرآنی در جامعه فراهم شود.

حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی با تاکید بر اینکه مسئولان ومدیران دستگاه های اجرایی باید در اجرای طرح های قرآنی اهتمام ویژه ای داشته باشند، عنوان کرد: باید با اهداف مشخص و مناسب در برگزاری و اجرای طرح های بزرگ قرآنی در کشور زمینه حفظ و نگهداری فرامین بزرگ قرآنی از گزند دشمنان قرآن و اسلام تلاش شود.

امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه فرهنگ و اندیشه قرآنی باید در جامعه اسلامی نهادینه شود، یادآور شد: باید با اهداف مشخص و استفاده از دستورالعمل های مناسب در این راه گام های اساسی برداشته شود.