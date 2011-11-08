به گزارش خبرنگار مهر، سومین کتاب از مجموعه «علم و ماجرا‌های علمی» با نام «مارکوپولو و سفر شگفت‌انگیزش به چین» نوشته جانیس هربرت با ترجمه مینا علاء ‌توسط انتشارات ققنوس منتشر شد.

خوانندگان این کتاب با مارکو پولوی 17 ساله همراه می‌شوند تا در سفری که از ونیز آغاز می‌شود در طول جاده ابریشم قرن سیزدهم حرکت کنند و به چین بروند.

خوانندگان با فرهنگ‌های غنی مردمان سایر کشورها آشنا می‌شوند و با تاجران همسفر می‌شوند تا از بیابان‌های وسیع و کوه‌های پرفراز و نشیب بگذرند، در شهرهای عجیب و غریب و روستا‌های ساده و محقر توقف کنند و سرانجام به قصر باشکوه قوبیلای قاآن برسند.

بسیاری از نام‌ها و مرزهای کشورها از زمانی که مارکوپولو سفر مشهورش را انجام داده عوض شده است. در این کتاب نام کشورهایی مانند ترکیه، سریلانکا و افغانستان را خواهید دید که مارکوپولو از آنها با نام‌های دیگری یاد کرده است. واژه‌نامه صفحه 128 اصطلاحات و مکان‌های ناآشنا را توضیح می‌دهد و در بخش زندگینامه‌ها در صفحه 131 اطلاعات اضافی را درباره شخصیت‌های تاریخی می‌یابید که در طول داستان نام آن‌ها آمده است.

فعالیت‌های جذابی که مابین صفحات کتاب وجود دارد به سفرهای این کاشف مشهور جان می‌بخشد.

بخشی از این فعالیت‌ها شامل نقشه افسانه‌ای رسم کنید، موزائیک درست کنید، ماست درست کنید، کاغذ درست کنید، سرگرمی با فنگ‌شویی، نمایش عروسکی با سایه (وایانگ کولیت) اجرا کنید، است.

این کتاب در 138 صفحه و با قیمت 4000 تومان توسط انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است.