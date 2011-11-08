تولید سنگ آهن فرآوری شده به مرز 15میلیون و 600 هزار تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) اعلام کرد: میزان تولید سنگ آهن فرآوری شده کشور تا پایان مهر ماه امسال به مرز 15ملیون و 600 هزار تن رسید، این در حالی است که تولید این ماده معدنی در مدت مشابه سال گذشته به 15میلیون و 534هزار تن رسیده بود.

طی هفت ماه سال جاری بیشترین میزان تولید به ترتیب متعلق به شرکت های چادرملو با 5 میلیون و 710هزار تن‌، گل گهر با چهار میلیون و 842هزار تن و مرکزی ایران با سه میلیون و 15هزار تن بود. در این مدت مجموع تولید سنگ آهن کنسانتره و دانه بندی با رشد حدود نیم درصدی همراه شده است.

تا انتهای مهر ماه امسال بیشترین رشد در عملکرد تولید به ترتیب در اختیار شرکت های گل گهر با 11درصد،‌ میشدوان با 9.7 درصد و چادرملو با 2.4 درصد قرار گرفت.

در همین حال میزان تولید در شرکت های شرق ایران، ‌جلال آباد، ‌میشدوان و گل گهر 2 به ترتیب به 627 هزار،‌ 650هزار، ‌427 هزار و 179هزار تن رسید.