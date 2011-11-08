آخرین وضعیت ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل

دکتر سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امکان ادامه تحصیل برای فرهنگیان بر اساس شرایطی که اعلام شده، فراهم شده است.

وی افزود: بر اساس پاسخی که به استعلام وزیر آموزش پرورش داده است، عطف به نامه در خصوص ادامه تحصیل فرهنگیان آمده است که بر اساس مصوبه جلسه 748 در تاریخ 17 بهمن ماه سال 88 شورای برنامه ریزی آموزش عالی، دانش آموختگان دوره های معادل کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (دارندگان مدرک معادل) به شرط آنکه دوره معادل آنها با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شده باشد، می توانند ادامه تحصیل دهند.

طباطبایی اضافه کرد: در ادامه این مصوبه آمده است، در صورتی که مدرک معادل آنان مورد تایید وزارت متبوع و یا سازمان مذکور باشد می توانند با همان مدرک معادل در آزمون تحصیلات تکمیلی برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند.

به گزارش مهر، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در تاریخ 5 بهمن ماه سال 88 طی نامه ای از وزیر علوم خواستار حذف واژه معادل از مدارک فرهنگیان به منظور ایجاد امکان ادامه تحصیل آنان به مقاطع بالاتر شده بود.

وزیر آموزش و پرورش خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن اشاره به مشکلات فرهنگیان در خصوص پراکندگی محتوای آزمون جامع و عدم معرفی منابع خواستار حذف آزمون جامع و صدور مجوز شرکت در آزمون‌های دوره بالاتر برای فرهنگیان شده بود.