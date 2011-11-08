تلاش مجموعه آبفای شرق استان تهران بر خدمات رسانی مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق اسدی در دیدار با امام جمعه شهرهای رودهن، آبعلی، بومهن و پردیس که ظهر امروز با حضور مدیران واحدهای بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران برگزار شد، افزود: تلاش تمامی همکاران در سطح شهرهای تحت پوشش آبفای شرق استان تهران، خدمات رسانی مطلوب به شهروندان بوده که این امر با همکاری و همگامی مردم شریف منطقه محقق خواهد شد.

وی گفت: با توجه به ارادت همکاران به مقام روحانیت و جایگاه ارزشمند امام جماعت در باورهای دینی، مجموعه مدیران ستادی و بهره برداری شهرهای رودهن، بومهن و پردیس برخود لازم دانستند که برای ارائه گزارشی از عملکرد شرکت و استفاده از رهنمودها، به حضور امام جمعه این شهرها برسند.

این مسئول ادامه داد: با توجه به سرمایه گذاری انجام شده در بخش فاضلاب، خواستار برقراری تعامل هرچه بیشتر ارگانهای دیگر با این شرکت در خصوص اجرای طرحهای احداث تصفیه خانه فاضلاب پردیس هستیم.

با مصرف صحیح آب باید از هدرروی این نعمت الهی جلوگیری کرد

امام جمعه شهرهای رودهن، آبعلی، بومهن و پردیس نیز با بیان اهمیت آب و قدرشناسی از نعمتهای خداوند و تأکید بررعایت صرفه جویی و پرهیز از اسراف آب آشامیدنی اظهار داشت: باید از نعمت آب درست استفاده کرد و با فرهنگ سازی مصرف صحیح آب و الگو قراردادن ائمه اطهار، از اسراف و هدرروی این نعمت خدادادی جلوگیری کرد.

حجت الاسلام حسین توسلی افزود: خدمت رسانی به مردم شریف منطقه موجب خشنودی پروردگار شده و اجری دنیوی و اخروی را در پی دارد.

وی از خدمات شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران تقدیر و تشکر کرد و برای مسئولان کارکنان این شرکت آرزوی توفیق و خدمت رسانی بیشتر به مردم را از خدای متعال خواستار شد.