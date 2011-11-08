دانشگاهها در خط مقدم توطئه دشمنان قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرحسینی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هیئت نظارت تشکل های دانشجویی گلستان افزود: به همین جهت کوچکترین غفلت از سوی دانشجویان موجب غبار آلود شدن این فضای علمی خواهد شد.

میرحسینی با بیان این مطلب که تشکلهای دانشجویی بعنوان بازوان علمی موجب پویایی و روشنگری بیشتر در دانشگاهها می شوند، بر حضور فعال و گسترده تشکلهای استان در این جلسات تاکید کرد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری بر بصیرت و روشنفکری اسلامی، هدف از جلسات هم اندیشی را ارتقای سطح فرهنگی، دینی و سیاسی دانشجویان عنوان کرد.



مهری مسئول پیگیری امور تشکل ها استان گلستان، با تشریح جنگ سخت و جنگ نرم، از هشت سال دفاع مقدس بعنوان نمونه بارزی از جنگ سخت یادکرد.

وی افزود: کشورهای بیگانه پس از ناکامی در این جنگ سخت تصمیم گرفتند تا با هدف گرفتن اعتقادات و باورهای مردم مسلمان ایران نسبت به تضعیف و پیشبرد اهداف شوم خود اقدام کنند.



مهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جمله ای از شهید بهشتی با این مضمون که 50 نیروی تشکیلاتی بهتر می تواند بر یک گروه 500 نفره غلبه کند، وظیفه تشکل های دانشجویی را تشکیل گروههای منسجم همراه با برنامه ریزی دقیق در برابر جنگ نرم دشمنان دانست.