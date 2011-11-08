باشگاه مس کرمان از خوش حساب ترین باشگاه های کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نصراله گنجعلیخانی گفت: باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان بدهی مالی به بازیکنان خود در فصل جدید لیگ برتر ندارد.

وی بیان داشت: تمام بازیکنان فصل قبل مس کرمان تسویه حساب شده اند و تنها دو بازیکن که امسال در ترکیب تیم نیستند، برای دریافت باقیمانده قرارداد خود مراجعه نکرده اند.

وی یادآورشد: در تیم امسال نیز برخی بازیکنان 30 درصد و برخی بازیکنان 40 درصد قرارداد خود را دریافت کرده اند.

گنجعلیخانی ادامه داد: دستمزد بازیکنان در سه قسط و تا پایان فصل پرداخت می شود و باشگاه مس کرمان خوشبختانه به تعهدات خود عمل کرده است و جزو باشگاه های خوش حساب کشور است.

