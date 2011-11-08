به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ربابه علامه روز سه شنبه در نشست خبری نخستین جشنواره ملی شیر و سلامت با اشاره به اینکه تغذیه در افراد میانسال یکی از عومل مهم در شیوه زندگی سالم محسوب می شود،‌ اظهار داشت: شیر علاوه بر کلسیم حاوی مواد دیگری مانند اسید آمینه و ویتامین‌هاست اما مکمل کلسیم تمام این مواد را دارا نیست. از سوی دیگر برخی از این قرص‌ها حاوی عوارضی هستند البته به افراد بالای 60 سال مصرف قرص کلسیم نیز توصیه می‌شود چون قدرت جذب مواد در بدن آنها مختل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه افراد 45 تا 60 سال باید شیر کم چرب مصرف کنند، گفت: اگر این نوع شیر مهیا نشود افراد به طور مطلوب نمی‌توانند تغذیه کنند و برای تحقق این امر لازم است بخش‌های مختلف از جمله صنایع غذایی، همکاریهای لازم را انجام دهند.

علامه افزود: لازم است روزانه این افراد دو تا سه سهم شیر و مواد لبنی دیگر مصرف کنند اما اگر مشخص شود که آنان از این میزان شیر و مواد لبنی استفاده نمی‌کنند به آنان درباره مصرف کافی شیر و مواد لبنی آموزش و مشاوره داده می‌شود.

در ادامه این نشست خبری، دکتر یمانی معاون فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: شیر و لبنیات نباید به عنوان یک خوردنی مدرن تلقی شود و خانواده‌های کم درآمد می‌توانند به جای خرید مواد فاقد ارزش غذایی برای فرزندانشان، پول خود را صرف خرید موادی مانند شیر و لبنیات بکنند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت جمعیت ایران اظهار کرد: جامعه ایران در حال حاضر وارد میانسالی شده است و در چند سال آینده وارد دوران سالمندی می‌شود به گونه‌ای که یک چهارم جمعیت کشور را سالمندان تشخیص خواهند داد و در این شرایط در صورت تغذیه مناسب آنان می‌توانند زندگی سالم و شادابی داشته باشند.