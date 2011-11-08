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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۹

امید مقدم:

69 درصد جمعیت استان زنجان سرشماری شده اند

69 درصد جمعیت استان زنجان سرشماری شده اند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری زنجان گفت: تاکنون 188 هزار خانوار زنجانی در طرح سرشماری سال 90 سرشماری شده‌اند که حدود 69 درصد محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیدمقدم صبح سه شنبه در بازدید از ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان زنجان  سرشماری نفوس و مسکن و دریافت اطلاعات را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: این موضوع همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و اهمیت سرشماری نفوس و مسکن به‌قدری است که آغاز این حرکت با صدور فرمان ریاست جمهوری بوده است.

وی ادامه داد: تاکنون در راستای این سرشماری حدود 525 هزار کیلومتر پیمایش در سطح استان انجام شده و تا پایان سرشماری این میزان حدود 750 هزار کیلومتر خواهد شد و 300 خودرو نیز به صورت تمام وقت در اختیار ستاد استان قرار دارد.

امید مقدم افزود: با وجود وضعیت نامطلوب آب و هوایی خوشبختانه تاکنون همه کارها بر طبق زمانبندی پیش رفته و این در حالی است که حدود هزار و 600 نفر در امر سرشماری استان زنجان شرکت دارند.

فرماندار زنجان با بیان اینکه در شانزدهمین روز سرشماری نفوس مسکن سال 90 قرار داریم، گفت: همه کارها در امر سرشماری مطلوب پیش رفته که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته همچنان نیز با روند مطلوبی کار را ادامه دهیم.
 
عباس راشاد افزود: تاکنون بیش از 75 درصد کار سرشماری نفوس و مسکن انجام شده است.
کد مطلب 1455224

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