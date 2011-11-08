69 درصد جمعیت استان زنجان سرشماری شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیدمقدم صبح سه شنبه در بازدید از ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان زنجان سرشماری نفوس و مسکن و دریافت اطلاعات را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: این موضوع همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و اهمیت سرشماری نفوس و مسکن به‌قدری است که آغاز این حرکت با صدور فرمان ریاست جمهوری بوده است.

وی ادامه داد: تاکنون در راستای این سرشماری حدود 525 هزار کیلومتر پیمایش در سطح استان انجام شده و تا پایان سرشماری این میزان حدود 750 هزار کیلومتر خواهد شد و 300 خودرو نیز به صورت تمام وقت در اختیار ستاد استان قرار دارد.

امید مقدم افزود: با وجود وضعیت نامطلوب آب و هوایی خوشبختانه تاکنون همه کارها بر طبق زمانبندی پیش رفته و این در حالی است که حدود هزار و 600 نفر در امر سرشماری استان زنجان شرکت دارند.

فرماندار زنجان با بیان اینکه در شانزدهمین روز سرشماری نفوس مسکن سال 90 قرار داریم، گفت: همه کارها در امر سرشماری مطلوب پیش رفته که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته همچنان نیز با روند مطلوبی کار را ادامه دهیم.