اولین همایش روز جهانی استاندارد استان البرز برگزار می شود

علی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری این مراسم برای اولین بار در استان البرز مصادف با نامگذاری سال جهاد اقتصادی و آغاز برنامه پنجم توسعه در راستای اهداف چشم انداز 20 ساله نظام برگزار می شود.

وی ادامه داد: همچنین این مراسم مصادف با اجرای بزرگترین برنامه تحول اقتصادی کشور یعنی هدفمندشدن یارانه ها برگزار خواهد شد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز گفت: مصادف شدن این مراسم با موارد یادشده، مسئولیت ما را در راستای محقق شدن این اهداف بیش از پیش خواهد کرد.

این مسئول یادآور شد: در اولین مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد در استان البرز از 22 واحد نمونه استانی تجلیل به عمل می آید.

اعتمادسازی با رعایت استانداردها میسر می شود

سعادتی گفت: شعار روز جهانی استاندارد در سال جاری با موضوع استانداردهای بین المللی، اعتمادسازی جهانی است که این شعار بیانگر این مطلب است که اعتمادسازی با رعایت استانداردها میسر می شود.

مدیرکل استاندارد استان البرز اضافه کرد: تدوین استاندارد ملی، کنترل بازار از طریق نمونه برداری با اجرای طرح طاها و کنترل ادواری وسایل توزین و سنجش از جمله اقداماتی است که در سطح کشور و در سطح استان البرز صورت می گیرد.

وی بیان کرد: کنترل جایگاههای سوخت، شهربازیها، آسانسورها، کدگذاری مصنوعات گرانبها از دیگر موارد در این زمینه است.

کنترلها موجب نهادینه شدن استاندارد می شود

این مسئول عنوان کرد: این امر کمک می کند تا استاندارد در این استان البرز که دارای واحدهای تولیدی، صنعتی و مراکز پژوهشی بسیاری است، نهادینه شود.

مدیرکل استاندارد استان البرز افزود: هدف از برگزاری اولین مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد در استان البرز، معرفی و تجلیل از واحدهای نمونه کیفی، مسئولان کنترل کیفیت و آزمایشگاه همکار در سطح استان است.

سعادتی یادآور شد: این همایش با حضور رئیس، معاونان و مدیران کل سازمان ملی استاندارد ایران و مقامات استانی همزمان با اعیاد قربان و غدیر در 22 آبان ماه جاری در محل تالار شهیدان نژادفلاح برگزار خواهد شد.