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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

نظری در گفتگو با مهر:

57 زندانی در سفر چهارم رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری آزاد می شوند

57 زندانی در سفر چهارم رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری آزاد می شوند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره زندانهای چهار محال و بختیاری از آزادی 57 زندانی در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به این استان خبر داد.

علی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 57 زندانی جرائم غیر عمد با حضور وزیر دادگستری دراین استان آزاد می شوند، بیان داشت: جرایم این تعداد زندانی جرایم غیر عمدی دیه، نفقه، مهریه و بدهی مالی بوده است.

وی تاکید کرد: بدهی مالی این افراد پنج میلیارد و 933 میلیون بوده است.

مدیرکل اداره زندانهای چهار محال و بختیاری عنوان کرد: وزیر دادگستری در سفر خود به استان چهار محال و بختیاری از زندانهای این استان در روز چهار شنبه 18 آبان ماه بازدید و در روز پنجشنبه 19 آبان ماه در همایش آزاد سازی زندانیان حضور خواهد داشت.

کد مطلب 1455227

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