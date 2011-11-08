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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

امینی زاده خبر داد:

جمع آوری شناورهای سرگردان از سطح شهر بندرعباس

جمع آوری شناورهای سرگردان از سطح شهر بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرعباس از جمع آوری تمامی شناورهای سرگردان از سطح شهر بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی زاده فرماندار بندرعباس پیش از ظهر سه شنبه به همراه گروهی از مدیران فرمانداری بندرعباس، شهرداری بندرعباس، نیروی انتظامی و پیمانکار اجرای بهسازی سواحل بندرعباس از فرآیند بهسازی مرحله اول ساحل محلات حسین آباد و پشت شهر بازدید کرد. 

فرماندار بندرعباس در حاشیه این بازدید اظهار داشت: بهسازی و زیباسازی ساحل حسین آباد و پشت شهر یکی از دغدغه های اصلی مجموعه مدیران ارشد استان هرمزگان است و با توجه بر تأکیدات استاندار هرمزگان بر لزوم سرعت بخشی به این مسئله با برنامه ریزی و مدیریت صحیح این اتفاق در سریعترین زمان ممکن روی داد و امیدوارم در این بخش از شهر بتوانیم فضای ساحلی مناسب فراخور و در شأن مردم شریف بندرعباس مهیا و آماده کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر به لزوم ساماندهی قایقهای صیادی و غیر صیادی، تصریح کرد: محل نگهداری قایقها در خیابان نیست و سرگردانی آنها در سطح شهر نیز زیبنده نیست. طی جلسه ای که با صیادان و اعضاء تعاونی صیادی داشتیم مقرر شد تمامی قایقهای صیادی و غیر صیادی ظرف مدت کوتاهی از سطح شهر جمع آوری شوند و پس از این مدت با هر قایقی که در خیابان مشاهده شود از طریق مجاری قانون برخورد می­گردد.

فرماندار بندرعباس با تشکر از همکاری و تعامل تعاونی صیادان مردم خوب و شریف محلات ساحلی شهر(پشت شهر،حسین آباد،نایبندو خواجه عطاء) خواهان توجه بیشتر به مسئله صید و صیادی از طریق دستگاه های مربوطه شد.

کد مطلب 1455230

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